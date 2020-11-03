以往田尾都是以生產，商圈為主，現在流行休閒農業，像是農村小旅行，因此結合在地業者，協助他們從生產走到休閒。(吳建輝攝)

彰化縣田尾休閒農業協會理事長巫鴻澤說，園藝生活裡面把概念的東西，實踐在我們的生活中。(吳建輝攝)

彰化縣田尾休閒農業協會成員，有一半都是青農、或農2代的7、8年級生。(吳建輝攝)

彰化縣田尾鄉長林守政，去年集結田尾在地學者、青農、民宿、餐飲等田尾在地業者，組成田尾休閒農業區堆動小組，希望能改變田尾整體觀光風氣，今年7月成功號召近百會員，成立「彰化縣田尾休閒農業協會」，從人文、地理到在地風情，協會理事長巫鴻澤表示，希望透過集結田尾青農、青二代的年輕新思維，碰撞出新的火花，一起改變田尾守舊的觀光思惟，將田尾的美好，用嶄新的面貌，呈現在遊客眼前。

林守政表示，田尾休閒農業區計畫，今年7月已經通過農委會審核，上週補齊相關資料，今年一定能公告實施；以往田尾都是以生產，商圈為主，現在流行休閒農業，像是農村小旅行，因此結合在地業者，協助他們從生產走到休閒，並提供課程、平台，用我們現有的資源，來協助他們做轉型。

目前協會理事長由田尾休閒農業先驅「菁芳園」老闆，巫鴻澤出任，他表示他從事休閒農業已經10幾年，近年來發現越來越多年輕人，願意返鄉從事休閒農業的工作，目前協會成員超過一半都是青農、或農2代的7、8年級生，也讓他看到田尾未來的希望。

「只會讓你興奮一次」巫鴻澤舉例，台灣近年流行「花海」，搭配市集形成一種「季節性」的觀光景點，但大片花海也只會讓你興奮一次，第二次來你就無感，相對空洞，但我們要傳達的是一種理念，有深度的互動，我們的互動建立在情感，有深度的對話，讓你還會想回來田尾，像找老朋友一樣，會想聊天分享生活，就從這裡開始。

巫鴻澤說，園藝生活裡面把概念的東西，實踐在我們的生活中，下周末14、15日，協會首次舉辦【田尾有種生活-種子手作市集】地點就菁芳園，以【種子】為發想核心，象徵一切生命的起源，更象徵協會在田尾種下種子，期待它萌芽茁壯，活動當天都是免費入場，歡迎大家一起來田尾，發掘更多園藝之美。

(中時 )