近日氣溫開始下降，第4季酒品市場需求漸增，黑松(1234)目前經營多種酒類品項，天氣變冷再加上年底聚會旺季到來，銷售業績可望加溫，今日股價收在32.65元，上漲0.3%。

除了酒品事業之外，黑松在台灣碳酸飲料市場也占有一席之地，旗下的黑松沙士長期居台灣碳酸飲料市場第一，70年來已賣出超過10億瓶。今年因天氣炎熱，第3季維持高溫，再加上暑假出遊跟中元大檔帶動，銷售熱度維持高檔，法人樂觀看待黑松第3季營運表現。

因應後疫情時代來臨，黑松除了飲料及酒品代理事業外，今年也與日本知名大廠好侍食品推出黑松植物乳酸菌膠囊，目標搶攻國內一年超過800億的保健品市場，希望成為營運的第三大動能，替未來的營運增加活水。

黑松沙士品牌經理王瑋表示，2020年是動盪的一年，疫情肆虐、經濟衝擊，大環境讓人大嘆生活不易，經歷了難熬的大半年，生活的不安與內心的糾結，黑松特別邀代言人茄子蛋以最新單曲-敢傻敢衝唱出年輕人的自信勇敢，並順勢推出四款「態度瓶」黑松沙士。

(時報資訊)