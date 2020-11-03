受新冠肺炎疫情重創的華膳空廚，公司多方進擊，除了加強電商銷售，爭取到團膳，另與大型量販店家樂福合作的冷凍調理包，第一批1.44萬包10月27日剛上市，11月1日已接到第二次單，另也從轉型的復興空廚手中，拿到星宇航空與日本航空機上餐訂單，公司高階表示，原佔比不到5％的地面業務，未來將以達到三成為目標。

華膳在2020年4、5月新冠肺炎疫情最嚴重的時候，原本一天平均4.2萬份以上的機上餐，減到只剩450份，目前雖已見到復甦，但也僅有兩千份左右，由於國際航空協會（IATA）估計航空客運市場2024年才能恢復2019年水平，公司調整營運策略，調高地面業務比重，另籌建中的新廠房也會做出配合。

華膳空廚2019年營業額約30億元，獲利約4.5億元，是華航的小金雞母，2020年因為疫情業務巨幅萎縮，疫情初期公司因為員工實在沒有多少事可做，為了省下電費、交通車費用等，實施做二休二辦法，後來比照母公司華航減班減薪，現因政府3.0紓困方案，7-9月員工薪資可望獲得補助，10月員工已經完全恢復上班。

公司總經理陳若卿指出，這次為了與家樂福的合作方案，公司近四個月是以跑馬的速度在推動，分好幾個小組同步進行包材、紙盒、打樣等過去少有接觸的業務，讓產品順利上市，有了這次經驗，對後續接洽中的其他案件都有助益。

由於消費者都是喜歡嚐新，公司從3百多名廚師中挑選約50人，成立研發單位，每兩周開一次會，討論廚師所提出的新菜單，品管、業務與採購等部門也都參與，選出新菜單試做，整個轉型的過程對全體員工來說是學習與磨練。

華膳空廚今年原有動工興建第二空廚計畫，因為疫情暫時延後，第二空廚產能可達每日5萬份，高於現有空廚的4.2萬份，公司考慮客運會回逐步恢復，近日開始推動第二空廚的投資興建計畫，未來新廠將專門負責機上餐，舊廠就用來發展地面業務。

另一方面復興空廚也在做大轉型，公司主管表示，地面與機上餐業務原就各占一半，這次因為新冠肺炎疫情，公司決定暫停機上餐業務，因此星宇與日航都轉往華膳，去年底剛簽新約的四川航空，因為目前停飛台灣，也就暫不處理，先專心經營團膳、代工與烘焙等業務。

(工商 )