臺中市一名施姓男子，昨日(2日)凌晨酒後將自小客車違規停放於中區中華路丶篤行路口行人穿越道上，妨礙其他用路人安全，員警發現施男渾身酒氣上前盤查，未料可能因酒駕心虛，施男竟跳上警用機車企圖逃逸，隨即失控撞上自己的車子而摔倒，導致頭部撕裂傷，送醫救治已無大礙，施男酒駕行為需遭遭重懲外，更須面對妨害公務等追訴，實在得不償失。

臺中市政府警察局第二分局文正派出所所長陳健生表示，昨日凌晨林姓及謝姓警員執行巡邏勤務返所途中，行經上述路口時，發現一輛自小客車違規停放於行人穿越道上，駕駛卻不見蹤影，由於地點位於轉彎處且燈光昏暗，為避免其他用路人發生追撞意外，員警立即將警用機車之警示燈開啟，並將車停放於安全距離處警戒，警告來往人車注意。

施姓男子酒後企圖駕駛警用機車逃逸，隨即撞到車輛摔倒。（圖／熱心民眾提供）

此時施姓車主自旁邊店家走出，表示自己飲酒正在等候代駕，正當員警欲實施盤查時，施男竟趁隙騎走在現場警示人車的警用機車意圖逃逸，隨即失控撞上其所有之自小客車，導致頭部撕裂傷，員警當場立即上前壓制逮捕，經送往中國醫救治後，傷勢已無大礙，員警對其實施酒精濃度測試，酒測值超過法定標準，幸好過程中2位員警皆無受傷，僅警用機車右後照鏡斷裂、車身輕微刮傷，全案依酒駕公共危險罪及妨害公務等罪嫌移送臺中地檢署偵辦。

警方呼籲社會大眾，酒駕行為害人害己，切莫心存僥倖，警方維護社會秩序責無旁貸，將針對脫序行為強勢執法，依法從嚴究辦，以維護市民生命財產安全。

(中時新聞網)