印度多次喊話要取代中國，成為新的世界工廠，隨著中美摩擦加劇，今年５月間印度媒體更報導有約千家美國企業撤出中國，遷往印度，但5個月過去卻未出現遷移潮。香港英文報紙《亞洲時報》(Asia Times)認為印度法制、土地、基礎設施、稅制、匯率、消費力都不如中國利於經商，即使企業要把供應鏈移出中國，恐怕也不會考慮印度。

該報導稱，在印度要註冊1家公司所需時間要中國2倍，這類法律程序冗長是第1道難關；取得土地、水、電力也不容易，例如通電往往需要8天至3周不等，是第2道難關；基礎交通建設高速公路網、鐵路網除比中國薄弱，效率又更低，海港、機場貨運效率也不佳是第3道難關；政策缺乏穩定性是第4道難關，主要表現於不段變化的稅制，而且稅率也高於中國；第5道是由於各種法令，儘管印度允許100%外資公司，但企業想離開印度遠比進入印度困難，無法自由布局也會影響企業意願。

除這5道難關外，印度的貨幣波動度太高，匯差可能就直接吃掉利潤，另外儘管印度是全球人口第2大國，但有約8億人是貧困人口，相較中國也顯得不利，因為中國除了有生產力，也有購買力，印度的貧困人口總數大約就等於中國的消費活躍人口總數，該文指出退出中國的公司不會前往印度，因為涉及更高經濟風險。

印度經濟在這次疫情遭受重創，大幅負成長，當地還有約2成赤貧人口根本沒有辦法得到醫療和藥物服務，都可看出其脆弱之處，唯一短暫受益的似乎只有該國的空氣品質。中國已經有較強工業基礎，又能提供較有價格優勢的產線和商品，印度短期恐難追上。

Nike在大陸東莞女鞋部門的負責人葛溫(Robert Gwynne)7月接受美聯社訪問時就說，「每個客戶都跟我說供應鏈要多元化，但只要看到價格，最後90%還是選中國。」

連大力拉攏印度、提倡把中國供應鏈轉移到印度的美國，媒體在介紹推薦前進印度時，也不建議馬上去投資，而是先當買家，印度的多元種族、文化，還有與美式英語還是需要翻譯中介的印式英語都是提醒要點，不少文章把印度描繪為混亂的民主國家、貨物的流通還很困難。

事實上，在印媒5月傳出美企將大規模由中國遷往印度時，偏好核實的BBC(英國廣播公司)也曾請教專家並加以分析，《金融時報》(Financial Times)前駐香港分社社長雅各(Rahul Jacob) 就指出印度並未融入全球主要供應鏈，去年甚至還退出RCEP(區域全面經濟夥伴關係協定)，產品要打入東南亞、東亞很困難。他認為，若跨國公司要將供應鏈遷出大陸，受益者主要是韓國、台灣、越南、孟加拉，韓、台是技術高端產業目的地，後2國是技術低端、勞力密集型態產業的目的地。

(中時新聞網)