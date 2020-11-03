PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

20190828拜託韓國瑜團隊選對自己有利的戰場好嗎？

去年時任高雄市長韓國瑜競選總統期間，懷疑自家座車可能被裝「追蹤器」，公開痛斥「國家機器動得厲害」，引發軒然大波。時隔一年多，卻遲遲沒有「追蹤器」下落，掀起網友討論，有人直言那個「追蹤器」唯一藏匿地就是「在韓國瑜大腦裡」；也有網友認為，隨大選落幕韓也隱居了，在他沒復出前這些都已經不再重要，該放下了。

在韓國瑜提出「追蹤器」指控後，媒體人謝寒冰開直播痛批：「不懂為什麼不提告」、「該怎麼支持下去？」然就在直播後，謝接到韓親自致電，第一句就講「我是韓冰的爸爸」，害他楞了一下，後來才轉過來電話那頭正是韓市長本人。

謝寒冰表示，韓國瑜有跟他講，為什麼會提出追蹤器一事，也講了其它不能講的苦衷是什麼，他接受了，他也答應韓了。謝強調：「中間的東西不能說，因為有牽涉到一些其他的東西。」他只能說，這個是韓不應該選擇的戰場，他希望藍軍不要再追這個問題了。

事隔一年多，網友在PTT論壇發文《請問韓國瑜的追蹤器找到了嗎？》表示當初韓在受訪時，自爆「我車子被裝了追蹤器啊！」讓社會瀰漫一片震驚氛圍中，甚至連台南市議員謝龍介上節目時，都表示此消息非空穴來風，因為自己看過照片，韓被監控已經不只一次了，並指出追蹤器應該是藏在車底下；網友寫道：「這樣一個這麼大的國家機器事件，難道隨著綠共、817、1450的監控下，就這樣被掩蓋了嗎？為什麼都沒有媒體在追追蹤器的新聞？」

文章一出，討論熱烈。有網友直言：「在韓國瑜大腦裡。」其他網友則紛紛留言：「1450，我們韓總都隱居了，你捨得繼續追他嗎？」「有跟沒有之間」、「追查到底就是民眾之聲」、「好問題，今年的一大謎團」、「找不到啦！哪次找得到的？」「反正他現在有政治資本籌碼了，後續看想不想復出而已」、「畢業證書在國圖裡自己去借來看」、「請問畢業證書開放查閱了嗎？」

(中時新聞網)