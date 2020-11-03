隨著性觀念開放，不少女孩到結婚之時還保有處女之身，可說是少之又少，因此有不少男性有處女情節產生。日前，大陸一名名為「春刀斬雪」的女網友，她表示因為「處女膜」以致她動手術直碰壁，接連換了3家醫院、5位醫生，耗時近3個月，令她精疲力竭。

據綜合陸媒報導，這名女網友日前因「子宮息肉」的關係至醫院就診，初診時，醫生告知她必須做手術切除，但卻向她表明無法動手術，因她有「處女膜」，並建議她轉診至另一家醫院使用「細管宮腔鏡」，但須自費人民幣1萬元（約新台幣4萬3千元）的診療費，而做普通的息肉手術只需人民幣150元（約新台幣640元）。

一名女網友表示她只是想做切除息肉手術，卻折騰了近3個。（圖／翻攝自微博）

考量費用太高，她返回家鄉做手術，本以為可以成功將息肉拿掉，沒想到，主治醫師卻拒絕，而理由卻是「未來男友不同意」。她表示，自己已是成年人，已可自己決定，但醫生仍堅決要她的父母前來簽下同意書，稱「涉及倫理方面的一些問題」。她與醫生開始爭論，這時，一旁的女醫生發聲道：「那妳自己想辦法去把處女膜弄破，再過來手術」，讓她聽了當場傻眼。

為此事，她又與主治醫師來來回回討論了近半小時，直至另一名女醫師協助，才得以讓她順利地進行手術。她於文內指出，「明白醫生如此小心翼翼是情有可原，她相信過去定有類似形況發生過，後續也定有家屬鬧事，才會如此。」

而經歷一曝光後，引起了不少女孩子熱議，這樣的醫生常見，這樣的女孩少見」、「社會的文明體現在對婦女的尊重上」、「看的人沉重，尊重女性，基本只是一句口號」、「看的好窒息」、「心酸，本來很簡單的事情，為什麼需要那麼用力」；其中也有一名婦科醫師分享「這樣的規矩與手續都是因為，過去一些病患本人同意，但事後卻遭到家屬前來鬧事，處女膜禁忌背後，是整個社會的貞操觀念之下醫生的診療難題，以及女性群體所面臨的困境。」

(中時新聞網)