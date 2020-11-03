導演魏德聖醞釀20年推出的史詩級電影計畫《臺灣三部曲》，已在高雄與屏東搭建廠景，第一階段群眾募資也突破新台幣億元大關，台灣師範大學音樂學院4日邀請魏德聖到校專題演講，並將分享電影籌備過程，以及鏡頭內外的台灣之美。

魏德聖投入《臺灣三部曲》電影計畫，日前在高雄南星計畫區搭建『麻豆社』場景，本周也在屏東縣大鵬灣啟動古大灣市鎮場景動工儀式，隨著電影計畫逐步實施，第一階段的群眾募資也在今日（7日）中午達標破億，集資人數共18195人，成為臺灣史上第2高募資金額及第2高人次的案例，並達成臺灣電影史上集資金額最高的紀錄。

魏德聖提到，近來與知名YouTuber「Kus dream酷的夢」與「英國叔叔Allan」合作拍攝台南旅遊影片，2支影片上線後，4天內吸引87萬人次觀看，Ku也阿莎力承諾，將把影片利潤全數捐給《臺灣三部曲》集資計畫，請網友粉絲分享影片，並說：「如果比較多人看，那可以捐給魏德聖導演的錢比較多一點！」真摯的心意感動不少觀眾，在影片釋出後，集資民眾暴增千人，集資金額更是飆高。

魏德聖並指出，《臺灣三部曲》第一階段集資計畫於今年8月5日開始啟動，至回饋品方案結束的10月10日為止，10月10日之後，第一階段的集資計畫將持續至明年8月。

魏德聖表示，團隊感受到台灣民眾的鼎力支持，雖然經過首波的熱情贊助後，數字金額一度陷入平緩，但隨著他率團隊開工動土，以及電影團隊的幕後花絮釋出，和各界媒體、意見領袖等協助宣傳，募資金額也再度攀升，終於在64天內達成破億成果，他與劇組團隊相當感謝各界的力挺與幫忙。

台師大音樂系教授李和莆則說，能邀請魏德聖到校演講，主要考量是電影是綜合藝術，進入大學分享拍片經驗與過程，達到跨領域的結合，而台師大2020年到2025年的校務發展，著重營造國際連結，魏德聖為國際級大導演，到校演講更能增加台師大的能見度。

(旺報 )