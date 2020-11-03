馬籍女大生遭擄性侵後勒斃引發社會震驚，也影響台灣國際形象。對此，前高雄市新聞局長鄭照新感嘆，現在再也沒人譏諷路平燈亮水溝通。為什麼要等到出人命才明白。

台南長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生遭隨機擄殺，由於事發地是學生的上下學要道，不少學生多次與相關單位反映，仍不見改善，等到出事之後，一位長榮女大生在《Dcard》po文感嘆，以前暗到沒有盡頭的路，「今天第一次下班出火車站前後的路都是明亮的，甚至可以看到路的盡頭」，但「用一條人命照亮的路，真的很悲哀」。

對此，鄭照新在臉書發文表示，鬧出人命之後，再也無人嘲諷「路平、燈亮、水溝通」是沒什麼了不起的建設了，為什麼要出了人命才明白。

底下網友也表示，「百姓要得不多，這3樣難嗎？為什麼做不到」、「時間會還韓市長公道的，希望明年沒有颱風也沒有蚊子」、「希望不是只明白一陣子～然後又選擇性的失憶」、「不見棺材不掉淚」、「人們總在失去了，才懂得珍惜」！

(中時新聞網)