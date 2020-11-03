馬來西亞籍女大生在台遇害，前國民黨立委蔡正元呼籲讓遇害者家屬當立委，遭時力立委王婉諭批評噁心至極，綠委陳亭妃今日也說，請蔡正元閉嘴。蔡正元回應，女大生母親哀泣處死兇手，但台灣有當權的廢死教徒，一定做不到，讓被害者家屬當立委推動立法，比起口惠實不至的道歉，這才是真正的「Taiwan can help」。

蔡正元昨日於臉書發文表示，女大生不幸在台南遇害，從蔡英文總統到台南市長黃偉哲，一堆大官小官紛紛道歉，但死者生前的無助跟驚恐，不是這些官員們能體會的，現在對馬來西亞人講「Taiwan can help」，他們的反應一定是「Taiwan can hurt」。

蔡正元指出，女大生母親哭泣要求絞死殺人犯，合情合理，但台灣人病的不輕，非常重視殺人犯的人命，道德發狂到以為可以教化這種殺人犯，從蔡英文總統以降的民進黨政客們，都是廢死教徒，到時候又要搬出兩公約胡亂解釋當擋箭牌，法官哪敢頂撞這些政治勢力，即便判了死刑也沒有法務部長敢執行。

蔡正元說，女大生母親的要求，台灣很難做得到，可以補償的方法，可能是提名他的家人當立委吧。

隨機殺人受害者「小燈泡」的媽媽王婉諭，昨日回應蔡正元並表示，看到這種言論，真的感到噁心至極，一再用別人的悲劇來開這種惡意的玩笑，難道這就是國民黨的水準？

陳亭妃說，請蔡正元不要在人家的傷口灑鹽，不要再講不適當的話，真是國民黨的豬隊友，請蔡正元閉嘴。

蔡正元今早再度回應，讓遇害者家屬當立委，推動法律，有正當性，也不怕廢死教徒。並暗諷王婉諭，如果有遇害者家屬當了立委忘了或是改變立場不想推，請再接再厲讓女大生家屬當立委繼續推動，比起口惠實不至的道歉，這才是「Taiwan can help」。

蔡正元說，女大生的家屬是客家人，取得華僑資格不難，也是一種補償。但台灣就是有一堆廢死教徒，聽不慣殘殺婦孺唯一死刑的主張，胡亂歪樓瞎扯，既然如此，就讓他們習慣吧。

(中時 )