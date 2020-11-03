疾管署表示，今(109)年度公費流感疫苗截至11月2日整體疫苗使用率達78.6%以上，剩餘量約129萬劑，扣除學生校園集中接種所需疫苗後，剩餘不到50萬劑，惟學齡幼兒流感疫苗接種率約39.9%較往年為低，尤其未曾接種者第一劑接種率僅17.4%，籲請家長應儘速攜帶家中嬰幼兒完成接種，以保護嬰幼兒健康；另未滿9歲初次接種的幼兒，請記得相隔4週以上接種第2劑，以獲得完整保護力。

疾管署表示，幼兒為感染流感後併發重症之高風險族群，一旦感染流感病程演變相當快速，仍不可輕忽流感威脅。完整施打流感疫苗可降低嬰幼兒因流感引起的住院率達7成，對6-12個月嬰兒預防流感效果也有8成。

提醒民眾接種前請先至各地方政府衛生局網站或疾管署流感防治一網通(https://antiflu.cdc.gov.tw/)查詢，並電洽有提供接種服務的院所預約，確認有疫苗後再前往接種。

此外，疾管署指出，新加坡、馬來西亞先前因韓國接種流感疫苗不良事件，預防性暫停使用韓國 SKbioscience與法國賽諾菲兩廠牌流感疫苗，依據韓國衛生部門公布調查報告，以及審視當地不良事件報告以及全球疫苗安全數據後，已分別於10月31日及11月3日恢復施打。

此外，依食藥署全國藥物不良反應中心最新公布之109-110年度季節性流感疫苗不良事件通報摘要報告，綜合國內目前疫苗不良事件通報之評估結果，並未觀察到須採取相關措施之安全疑慮。因此，請民眾放心帶幼兒前往接種。

疾管署提醒，除接種流感疫苗外，平時應保持勤洗手、落實咳嗽禮節等個人手部及呼吸道良好衛生習慣，並配合落實「防疫新生活」運動，也可有效降低流感感染與傳播風險。

防疫醫師林詠青表示，幼兒接種率不到四成，都比往年還低，嬰幼兒六歲以下小孩得到流感併發重症死亡率很高，再次呼籲符合公費流感對象的小孩，家長一定要帶小孩去打。

林詠青表示，根據統計小孩得到流感後，最多的並發症是中耳炎，還有格林巴利症候群，也是小孩病發流感後會有的神經炎表現，心肌炎、肺炎、腦膜炎、心包膜炎等都是嬰幼兒得到流感後併發重症的症狀，他強調，有公費流感疫苗可以打的時候要盡快接種。

莊人祥表示，目前剩下的50萬劑公費疫苗，指的是扣除在學校接種的，目前縣市中打到最晚是十二月十日，學校排程在在十二月十日之前，才有可以完全打完，若連學校都打完，就會是最快的一次。

不過莊人祥也強調，每年流感季有六百萬劑，是否五十萬劑可能最近打完，打得量已經比較緩了，他認為，至少十一月底之前還不會打完。

若幼兒都沒去施打，是否會開放給日前緩打的50~64歲族群？莊人祥表示，如果有買到額外的疫苗就會提供給，目前幼兒還沒充分，幼兒劑量要先衝起來。

莊人祥表示，目前國內65歲以上長者，原訂目標接種率為52.5％，目前施打率已達46.9％；醫事人員目標接種率為75％，目前施打率已達70.1％。至於學齡前幼兒接種目標為55.5%，目前僅39.9%，為各高風險族群中最低。

若幼兒都沒去施打，是否會開放給日前緩打的50~64歲族群來接種？莊人祥表示，但現在幼兒施打率還不夠充分，劑量有衝起來就可以提前開放，或者是有買到額外的疫苗就會提供，對於是否能多買到額外的公費疫苗劑量，莊人祥表示，「很樂觀」。

(中時 )