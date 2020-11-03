一名女子因身體不適，到嘉義市某國術館進行俗稱「放筋路」民俗療法，蕭姓推拿師卻趁機將手伸進被害人內褲裡按壓對方臀部，並利用按摩鼠蹊部附近時觸碰被害人陰部得逞，事後推拿師卻聲稱接觸患者隱私部位是「牽引」動作，說法不被法官採信，認定蕭男涉性騷擾，判有期徒刑3個月。

嘉義地方法院簡易判決書出，被害女子在友人陪同一下，2020年7月31日到某國術館尋求傳統民俗治療法「放筋路」，卻被推拿師意圖性騷擾得逞，據被害女子指稱，當時蕭男先是把手伸進她的內褲裡按壓尾椎，接著又隔著外褲觸碰到她的下體，讓她覺得心理不舒服，而陪同的友人也說看到被告把手伸進友人褲子裡「覺得怪怪的」，因此還拍了照片。

但蕭姓推拿師面對指控，表示他確實把手放到被害人內褲裡，卻說隔著衣褲容易手滑，承認事先未告知被害人，但矢口否認是性騷擾，強調不論男女他都以相同方式進行按壓，並稱該動作為「牽引」。

法官認為，醫療乃至民俗療法通常不至於會接觸到患者隱私處，若有必要，應先告知患者，顯見蕭男所言只是卸責之詞，不足採信，其所為係犯性騷擾防治法第25條第1項之乘人不及抗拒而為性騷擾罪嫌，因被害人拒與被告和解，且蕭男否認犯行，未見悔意，處有期徒刑3月，得易科罰金，可上訴。

(中時 )