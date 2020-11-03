今年疫情關係，民眾被困在國內無法出遊，眼看又快逼近年底，有網友好奇，大家對跨年有何盤算？他做小民調發現，10人竟有7人想到宜蘭跨年。對此跨張數字，他著實下了一大跳。他坦言，雖多次到宜蘭遊玩，不覺有特別驚豔之處，他納悶，北部人到底在哈宜蘭什麼？

原PO在PTT的WomenTalk板上發文提到，眼看就要年底了，身邊朋友對去哪裡小旅遊或跨年，似乎也有所盤算了。他自己做了小民調，發現住北部的朋友特好去宜蘭，10個人竟有7個回說要去哪裡跨年，這比例有點高，讓他覺得意外。他透露，自己也去過幾次宜蘭，但玩久覺得就那樣，不覺有什麼特別，他猜測，是不是因為自己沒有私家景點？為何北部人都愛往宜蘭跑?

北部人來宜蘭跨年的概念，有人真心覺得不懂，「跨年當天，10年有11年都在下雨」，還有人直接抱怨，「到底為什麼這麼多人愛來玩，每周都在塞車，不是假日也可以塞車」、「還給宜蘭人空間吧，宜蘭人只是想回家」。

其他網友則分析，宜蘭受北部人歡迎，其實具有一些優勢，「近啊，有玩有吃有山有水的」、「小郊區的概念，觀光性又夠，去過兩次還是很喜歡」、「可以泡溫泉啊，而且不像台北貴爆」、「好玩景點多，又很為老人小孩設計」、「離台北不算遠，環境清幽可以放鬆，遠離都市塵囂」、「蔥系列的產品超棒」、「近又方便、食物好吃、便宜、景點多，釣蝦場超多」、「因為不想待在台北，又不想去太遠，還有獨棟民宿可以玩」、「柯氏花生捲、五峰旗、蘭成晶英、蘭陽博物館、清水地熱」。

(中時新聞網)