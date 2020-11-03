根據經濟部2019年統計資料，台灣中小企業家數達149萬家，佔全體企業97.6％，就業人數比例達78.7％，顯見中小企業是台灣經濟發展重要推手。凱基銀以扶植中小企業發展為使命，於後疫情時代，有效控管風險，積極協助企業強化營運動能，為中小企業帶來更便捷融資服務，依融資項目不同，最高可申請額度2,000萬元，最快於3天內核准撥款，滿足公司資金調度、創新及轉型升級的需求。

過往中小企業向銀行提出融資申請，受限於營業規模、信用強度、財務透明度或擔保品等問題，往往無法順利取得所需求的融資額度；另外，因銀行審核流程時間較長，經常發生無法配合企業融資需求時效撥款，導致調度不易的狀況。凱基銀為解決中小企業在融資上的障礙，讓企業及時取得資金，持續精簡申貸手續及審核流程，提供有短中期周轉金、客票融資或不動產融資需求的企業申請，依融資項目不同，針對企業最高可提供2,000萬元額度，最快3天即可核貸。

凱基銀聚焦中小企業開發，近年積極佈建推廣通路，鎖定年營業額1億元以下，公司成立滿2年以上的企業為目標客群。如去年底與創建國內最大供應鏈B2B平台台塑網科技（股）公司合作，利用「台塑網供應鏈體系融資服務平台」提供3萬多家供應商，透過數位方式申貸，只要符合信保基金信保對象及在平台上與買方往來一年以上之供應商，都可以直接在平台上提出申請，企業主無須出門，凱基銀行將指派專人至公司提供服務。

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