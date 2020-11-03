中選會上午舉辦國民黨提案的「公投綁大選」公投案聽證會，國民黨革實院長羅智強下午在臉書以「欲擋公投，何患無辭」為題發文表示，參加完聽證會，他只有一個感覺，中選會根本找藉口在拖延公投。他提醒中選會，在決定准駁前，請想想對不對得起蔡同榮辛苦拼來的公投綁大選。

羅智強說，中選會問了四個問題，整場，多數鑑定人大多不表認同。中選會問「有沒有與憲法扞格？」啊！2018年就是公投綁大選，那時怎麼不講憲法？

中選會又問「有沒有違反一案一事項？」啊！「公投綁大選」不是一案一事項？難道是五字五事項？

中選會再問「是否意旨不明？」啊！2018年都「公投綁大選」辦了十項公投了，意旨不明那公投是鬼辦的嗎？

中選會最後問「是創制還是複決？」這是唯一討論較多的問題，但不管是創制還是複決，要恢復的就是「公投綁大選」，這可是民進黨的神主牌。

羅智強說，講白了，今天中選會整場理不直氣不壯，這個聽證會擺明的就是為開而開，一副向皇上交代的姿態。他只想提醒中選會，看看蔡英文總統如何踐踏民進黨的神主牌，在做出最後准駁的決定前，請抬頭想想天上的蔡同榮，對不對得起蔡同榮辛辛苦苦拼來的公投綁大選。

(中時 )