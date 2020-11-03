蘋果（Apple）近期消息不斷！除了本週五11月6日晚間將開放iPhone 12 mini以及iPhone 12 Pro Max預購之外，搶在新機上市之前，9月發表會亮相的第4代iPad Air以及第8代iPad，也終於在今日上架開賣囉！

第8代iPad

蘋果的第8代iPad搭載了具有神經網路引擎A12 Bionic（A12仿生）晶片，對比第7代iPad(A12Z Bionic晶片)，CPU速度提升 40%，繪圖處理效能則提升兩倍。第8代iPad與前一代產品一樣，採用 10.2 吋 Retina 顯示器，亮度500 nits。可支援 Gigabit 等級 LTE 連線能力，還有滿足一天所需的電池續航力。Touch ID 的支援則可讓 iPad 解鎖簡單又安全，只須手指輕觸，即可確保重要資訊安全無虞。配件上支援第一代Apple Pencil，以及聰穎鍵盤，提供太空灰色、銀色與金色。提供32GB、128GB款式，支援e-SIM。

第8代iPad在台上市。（摘自蘋果官網）

前置相機為120萬畫素f/2.4鏡頭，具備Retina閃光燈，支援Live Photos（原況照片）、照片 HDR，具備身體與面孔偵測功能，並支援720p HD 影片拍攝。主鏡頭則是800萬畫素f/2.4鏡頭，支援自動對焦，支援全景模式、照片 HDR、身體與面孔偵測功能，與ㄉ自動影像穩定功，可拍攝1080p影片（30fps），與支援 720p (120 fps) 的慢動作影片等。

全新第 8 代 iPad將內建iPadOS 14，仍舊使用Lightning連接埠，盒內附上Lightning 對 USB-C 連接線以及USB-C 電源轉接器。32GB Wi-Fi版本為NT$10500、Wi-Fi+行動網路版則是NT$14800；128GB款式Wi-Fi版是NT$13500，Wi-Fi+行動網路版則是NT$17800。

第4代iPad Air

第4代iPad Air則是採用10.9 吋Liquid Retina 顯示器，並且首度採用頂端按鈕整合Touch ID 感測器，搭載 A14 Bionic(A14 仿生)晶片。並且推出全新的天藍色、綠色機身，搭配玫瑰金色、銀色和太空灰色，共有五色選擇。

首度推出天藍色、綠色機身的第4代iPad Air在台上市。（摘自蘋果官網）

第4代iPad Air的10.9 吋 Liquid Retina 顯示器具有 380 萬像素，並使用全平面貼合、P3 廣色域支援、原彩顯示與抗反射鍍膜等技術，提供出色的視覺體驗。由於機身採用全新的設計，iPad Air 可相容內建觸控式軌跡板的懸浮式設計巧控鍵盤、鍵盤式聰穎雙面夾和全新的聰穎雙面夾保護蓋，以及能以磁力吸附一側的 Apple Pencil（第二代）。

iPad Air 包括一個 700 萬像素前置 FaceTime HD 相機，以及也在 iPad Pro 中配備的 1200 萬像素後置相機，可拍攝更高解析度的照片與 4K 影片。iPad Air 配備 USB-C 埠，可進行最高達 5GBps 的資料傳輸，速度提升 10 倍，可連接相機、硬碟，以及最高可達 4K 的外接顯示器。支援 Wi-Fi 6 效能與速度提升 60％ 的 LTE 連線能力。

全新的第4代iPad Air搭配iPadOS 14。提供64GB、256GB儲存容量，64GB Wi-Fi 機型售價 NT$18900，而 Wi-Fi + 行動網路機型售價 NT$23200；256GB的Wi-Fi 機型售價 NT$23900，而 Wi-Fi + 行動網路機型售價 NT$28200。

全新第 8 代 iPad以及第4代iPad Air，都提供教育價，可享教育優惠，售價各從NT$9900、NT$17400起。配件部分也提供教育價，此外購買新iPad可免額外付費享用 Apple TV+ 一年期的訂閱服務，別忘了啟用來體驗。

(科技)