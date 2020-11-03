桃園市大溪區員林路一處4層樓民宅，3日上午10時50分許發生火警，消防人員到場，發現起火點在1樓房間，雖然僅花10分鐘就將火勢撲滅，清查一名53歲江姓男子，因為行動不便逃生不及，被燒死在房間內。

消防人員說，起火點在1樓房間，其餘2、3、4樓未遭受波及，當時是附近鄰居發現有煙霧而報案，當時還有江男的弟媳婦在屋外，幸運逃過一劫。家屬向警方說，江男因為中風行動不便需要人照顧，沒想到起火點正好就在他的房間內，至於詳細起火原因，仍待消防局火調人員進一步調查。

桃園大溪民宅火警，中風男燒死房間內。(大溪警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

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