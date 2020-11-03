桃園大溪民宅火警 中風男燒死房間內 14:132020/11/03 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園大溪民宅火警，中風男燒死房間內。(大溪警分局提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市大溪區員林路一處4層樓民宅，3日上午10時50分許發生火警，消防人員到場，發現起火點在1樓房間，雖然僅花10分鐘就將火勢撲滅，清查一名53歲江姓男子，因為行動不便逃生不及，被燒死在房間內。 消防人員說，起火點在1樓房間，其餘2、3、4樓未遭受波及，當時是附近鄰居發現有煙霧而報案，當時還有江男的弟媳婦在屋外，幸運逃過一劫。家屬向警方說，江男因為中風行動不便需要人照顧，沒想到起火點正好就在他的房間內，至於詳細起火原因，仍待消防局火調人員進一步調查。 桃園大溪民宅火警，中風男燒死房間內。(大溪警分局提供／呂筱蟬桃園傳真) (中時 ) #房間 #起火點 #人員 #樓房 #10 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中安心旅遊成效六都第一 躍居熱門旅遊城市 10:222020/11/03 寶島 桃機公司十年有成 推專屬國門香 04:102020/11/03 社會新聞 開箱百坪豪宅被爆4.3億 「最美周芷若」氣駁荒唐 09:132020/11/03 房市新訊 網紅直播破壞綠島民宿「拆了剛好」 身分遭起底 08:182020/11/03 生活 想紅或找人 鹿港龍山寺遭噴漆 04:102020/11/03 地方新聞 桃療獲政府頒發22面徽章 感念醫護人員疫情間無私奉獻 10:502020/11/03 寶島 馬國女大生遺體上午火化雙親送最後一程 拒見兇嫌父母 09:092020/11/03 社會 沉冤昭雪 李父悲喊一命換一命 04:102020/11/03 社會新聞 網紅直播破壞綠島民宿 發文：拆了剛好 11:032020/11/03 生活 燒小三燬耳朵 狠男賠800萬囚9年 04:102020/11/03 社會新聞 社會熱門新聞 前空姐郭芷嫣提告求復職 長榮律師：不可能讓她回來 - 社會 長榮女大生遭擄殺 遇害地前1小時畫面曝光 網看完暴怒 - 社會 擄殺馬籍女大生 兇嫌梁育誌父母129字道歉信：以命償命 - 社會 女大生魂斷異鄉 高大成震怒「3關鍵」揭惡嫌謊言 - 社會 涉恐嚇澎恰恰、張綱維 通化街幫主及幕後金主楊醫師遭逮 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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