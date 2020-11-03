台東一名張姓男子過去經營印刷廠、生活富裕，32年前與前妻離婚後，印刷廠遭逢納莉颱風摧毀、事業開始走下坡，住家也因無力償還貸款遭法拍，現年70多歲的他僅靠國民年金及打零工度日，他向法院聲請對一對兒女索討扶養費，但法院認為他離婚後未曾關心過子女，也未給過扶養費，駁回聲請。

法院判決書指出，張男過去與前妻共同經營印刷廠，因個性不合兩人協議離婚，他將財產、現金全歸給前妻，豈料民國90年納莉颱風來襲，導致印刷工廠遇大水、事業全毀，而他在台東購買的房產也無力繳納貸款遭法拍，身背百萬債務，過去也曾到大陸養鰻，卻遭不良分子結夥強劫；如今年過70歲，只能靠每月國民年金4400元及打零工度日。

張男一對兒女如今已繼承當年他與前妻的財產，因此他向法院聲請向兒女要求扶養費，每月給付他2萬5000元；但張男兒女表示，2人從小由外祖父母扶養長大，張男從未盡父親照顧扶養義務，也未給付扶養費，與母親離婚後更是未再聯繫關心他們，認為張男的要求顯失公平。

張男表示，離婚後前妻不時向他索討孩子去英國留學費用分攤，因他無力應要求，就被禁止與兒女聯繫；台東地院發現張男近年所得僅約300元至600元不等，名下財產僅5530元，還背有122萬餘元債務，目前從事資源回收工作，每月僅有約3、4千元收入，但他從未給付扶養費給兒女，要求兒女負擔扶養義務確實強人所難，判張男敗訴。

(中時新聞網)