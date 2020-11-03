馬國女大生命案，在野黨直指行政院治安會報已一年未開，監察院應該進行調查，監察院則以事涉監委職權，暫時沒有回應。不具名監委表示，行政院治安會報未開，監察院業務處可以函詢行政院，或視情況分案調查。不過，政院若因疫情彈性調整相關會議，未必為行政怠惰。

馬國女大生命案，中央火速拔官歸仁分局長楊慶裕，在野黨質疑只拿基層開刀，但行政院治安會報卻一年未開，呼籲監察院進行調查。監察院今天表示，相關問題事涉監委權責，目前沒有回應。

但監委受訪時說，依照媒體報導，監察院業務處也可函詢行政院，因何未舉行相關會報；他說，過去以來，一般都會按照治安會報的實施要點來開會，但因疫情因素，行政院也可彈性調整開會時間、或以視訊等方式舉行會報，未必不按期舉行就構成行政怠惰。

他並說，已有監委擬針對馬國女大生命案提出自動調查，將了解警方是否有吃案問題，屆時針對行政院治安會報問題，若函詢結果認為有必要，可合併調查、也可另案調查。

(中時 )