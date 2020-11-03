網通廠添新兵，耀登(3138)預計12月上旬轉上市，上市價落在40~50元，耀登主要三大產品線為天線、設計製造、測試，專攻工控及車載天線高毛利，董事長張玉斌今受訪表示，耀登對於第四季、明年營運都維持樂觀看法，今年上下半年營收占比有機會朝向5:5靠攏，明年的資本支出預計還會比今年高。

耀登主要三大產品線為天線、設計製造、測試，以三大產品來看，張玉斌說，毛利率以天線產品比較高，達4~5成，設備則是3~4成，測試今年有提升到2成，比以往好很多，今年初也是第一波取得5G手機認證資格的驗證實驗室，幾乎大部分Android手機都有，包括三星、小米、OPPO、vivo、華為，因為現在基地台沒有安全性問題。

搶占5G商機，張玉斌表示，5G市場主要分為兩部分，高頻和sub6，目前大陸、歐洲以及台灣也是用sub6，但是有少部份使用高頻，明年看好會發酵，但是爆發幅度有限，5G的測試設備單價很高，耀登也已經投入很久了。

天線產品部分，主要在崑山生產，全球供應鏈因為新冠疫情重新布局，歐美將漸漸轉而設立無人工廠，工控也是耀登目前著重的重點項目之一，除工控外，近2~3年也打入車載市場，主要因車載產品週期長，通常有3~5年，毛利率穩定，平均會大概水準相當設備毛利率大概介於3~4成之間，行業看的是整體稼動率的表現，今年受惠5G檢測產品有明顯成長，毛利率上升有產生助益。

展望第四季，張玉斌表示，耀登第四季營運很穩定，以往上下半年營收比重是4:6，但今年第二季在陸續復工後，已經有明顯回復，今年有機會接近5:5，天線在公共的部分訂單很穩定，儘管12月會稍微淡一點， 但整體還是穩健成長，今年現在已經比去年、前年好，明年應該會更好，對於明年展望很樂觀。

張玉斌談到經營策略，之前不喜歡殺價競爭，都傾向往新技術發展，只要規模一出來，就會有回收，惟自2017年開始供大客戶，主要是因規模大、經濟效益大，也帶動營運開始翻轉。

耀登目前在台灣、大陸總計約有10~20座實驗室，因為需求投資金額也不一樣，最高上看4000萬元新台幣，耀登持續投入，今年的資本資出會有2~3成增加 ，明年可能會再增加，且大部分都是投在台灣。

此外，張玉斌，耀登的生物電磁波測試平台，在全球約有90%的市佔率，由於惟強制行測試，全球都要求，以美國最先，之後會友是歐洲、日本，台灣比較後面，還有東南亞也要，大陸更慢，其中包括軟體、人體血液神經、憂鬱症、癲癇、模擬軟體都是蘇黎世大學在做研發。

(時報資訊)