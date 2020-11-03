前總統陳水扁1998年競選台北市長連任失利，當時他並沒準備落選感言，僅一句「對進步團隊的無情是偉大城市的象徵」，接著展開3天3夜的謝票行程，最後在2000年選上總統。陳水扁說，上帝為你關了一扇門，同時會幫你開一扇窗。

陳水扁在臉書「陳水扁新勇哥物語」表示，有夢最美，希望未必相隨！？做了2年台北市長，施政滿意度高達89%，縱使連任失利也有76%，但最後僅獲得46%的選票支持，連任宣告失敗，雖然選前沒準備落選感言，也坦然接受選舉投票結果。

陳水扁一句「對進步團隊的無情是偉大城市的象徵」，台下支持者已經哭成一團，不過很快就擦乾眼淚，高喊「選總統」！「選總統」！

當時的民進黨主席黃介信雪中送炭，抱病冒雨陪陳水扁謝票3天3夜，並在黨內初選提名協調不成後，選擇站在陳水扁這一邊。

陳水扁也PO出落選謝票的照片，沿途支持民眾拉出「陳總統 大家永遠支持你」的布條，北中南三場謝票晚會人山人海，他說，這在台灣選舉史上並不多見，也意味著當上帝為你關了一扇門，同時會幫你開一扇窗。

陳水扁1998年競選台北市長連任失利，謝票3天3夜。（圖／摘自陳水扁臉書）

(中時新聞網)