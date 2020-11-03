台南馬來西亞籍女大生遭擄殺案引發關注，國際蘭馨交流協會3日舉辦反性侵、反家暴踩街遊行，「113」是反家暴的保護專線，國際蘭馨交流協會全台各分會每年在11月3日同步舉辦宣導活動，國際蘭馨交流協會中華民國總會總監王玉餘呼籲社會大眾，面臨家庭暴力、性侵害等事件，勇於拒絕並尋求適當的協助，及早預防避免悲劇的發生。

國際蘭馨交流協會是聯合國公認的INGO非政府組織，分布於全球132個國家的國際婦女公益社團，世界總會成立於1921年，成立至今將屆滿100年，會員由商業與專業婦女所組成，有權代表出席聯合國相關機構各項會議。

台灣專區是前國策顧問蔡鈴蘭1992年創立，在全台各縣市共有40個分會，秉持「以女人幫助女人與女孩」創會宗旨，深入社區協助弱勢婦女與女孩，改善她們的生活與未來。

「113反家暴、反性侵踩街遊行」，今日由國際蘭馨交流協會中華民國總會現任總監王玉餘率領中部七分會「台灣省會、台中市會、台中縣會、台中市台中港會、台中市文心會、台中市康乃馨會、台中市美亞會」共同主辦。

王玉餘強調，近年來家庭暴力、性侵等案件頻傳，但人們在遇到這些案件時，卻仍常不知所措，今年特別選在年輕人較多，人來人往的台中七期百貨商圈附近踩街。

由於日前發生馬來西亞籍女大生遭擄殺慘案，也引起國際注意，中部為中心點擴展至全國40個分會號召2300多人，沿街舉牌並高喊「113一通，家暴無蹤」口號，全國分會姊妹熱情參與，發放文宣與紀念品呼籲民眾都能更重視家暴問題，獲很多民眾響應。

國際蘭馨交流協會3日沿街高喊「113一通，家暴無蹤」口號，發放文宣與紀念品呼籲民眾都能更重視家暴問題。（盧金足攝）

(中時 )