美股在總統大選前夕強勁反彈，除反映歐美與亞洲等地製造業PMI持穩復甦外，也有選舉近尾聲之短空出盡味道，該現象激勵台股周二開高走高，在雙王之權王台積電、股王大立光開高趨堅，與落後補漲的被動元件幾呈噴出榮景下，使盤勢欲小不易。

加權股價指數終場大漲144.7點，連續收復12600點、12700點與5日線，報12736.01點，單日漲幅1.15%，成交1664。56億元。

美中不足者，仍是兩日的跌深反彈，並未帶起均量回升，顯示市場觀望氣氛仍濃厚，只是部分法人、大股東與主力群等，在高檔強勢作價，維繫人氣不墜的苦心昭然若揭。

重量級集團方面，除雙王外，包括國泰金、台塑四寶、富邦金、兆豐金、中信金、南亞科、中鋼、長榮航、聯電、日月光投控、華航、廣達、仁寶、友達、群創、台泥、亞泥、統一、台玻、遠東新、和碩、聯發科、第一金、元大金、陽明及玉山金等，都站在多方。

櫃買市場方面，短線生技、航運兩類指數雖下挫，但電子、紡纖、鋼鐵、電機、化學、營建及觀光等族群力挺多方，使盤勢開高之後不回頭，終場指數上漲0.87%，報162.65點，成交378.58億元。

亞股方面，目前除馬來西亞股市暫報下挫外，餘澳洲、日本、南韓、大陸深滬兩市、香港、新加坡、越南、泰國、印尼及印度等股市都臉色紅潤。

美股盤後電子盤方面，目前道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指仍延續周一強勢反彈氣勢，持穩走高，顯示美國總統大選逼近尾聲，讓投資人多稍喘口氣。

業內人士指出，美國總統大選在台北時間今下午6時開始投票，迄明日上午陸續開票，無論誰勝出，或多以短空出盡解讀，即便部分分析師預期民主黨若勝出，對短期美股或屬利空，但也未出短空中多格局。

因為新冠疫苗將在今年底或明年初陸續出爐，而北美之振興經濟與紓困案也將大踏步上路，加上短中期利率至少在未來1、2年不致調升，將是全球股市波段穩步震盪趨堅誘因，使台股後市不必過分看淡。

(工商 )