大陸男星佟大為演藝作品橫跨大小螢幕，在電視劇《玉觀音》、《虎媽貓爸》、《人間至味是清歡》等戲，以及電影《蘋果》、《金陵十三釵》、《中國合夥人》等都有精湛演出，不過佟大為近日就被陸媒直擊，演員老婆關悅帶著12歲大女兒逛街，而女兒身材高挑，一雙鳥仔腿甚至比媽媽還長。

佟大為和老婆關悅結婚13年，夫妻育有2女1子，幸福組成一家五口，而關悅今被陸媒直擊，她帶著12歲大女兒逛街，佟大為的大女兒已從當年的小女娃，長大成亭亭玉立的少女，身材高挑的她，身高都快超過媽媽關悅。

雖然佟大為的女兒年僅12歲，不過她已有俏麗顏值和清新氣質，加上她一雙名模等級的長腿完全不輸關悅，微博還以「佟大為12歲女兒腿長」引發討論，也讓佟大為得意在微博曬出2個女兒和關悅合照，只見母女3人都穿短褲，3雙長腿讓人羨慕。

佟大為微博全文。（圖／取材自佟大為微博）

佟大為還得意寫下：「一定是我的基因太強大」，字裡行間滿是驕傲，網友還忍不住吐槽：「又細又長又直的腿 一看就像媽媽好嗎」、「哈哈明明像媽媽更多好不好」、「幸好你的基因不強大」。

(中時新聞網)