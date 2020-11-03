韓安冉媽媽發文回應。(圖／翻攝自微博)

微博擁有超過4百萬粉絲的21歲大陸網紅韓安冉，參加綜藝節目《變形計》後一夕爆紅，去年奉女成婚，補辦婚禮更是場面浩大，未料才短短半年就鬧離婚，雙方翻臉互撕，負面新聞不斷，沉寂好一陣子的她，日前爆出在精神病院開直播求救，引起熱議。

才21歲的韓安冉，負面新聞不斷，不到1年就歷經生女結婚又離婚，堪比8點檔，日前她開直播驚恐求救，哽咽表示自己被綑住手腳「非法監禁」，透露遭媽媽關在精神病院22天，不過她不覺得自己有病，也不需要住院，激動直呼：「我是正常人！」

因此韓安冉透過直播，希望能網友能幫忙她出去，不過有人質疑她為何可以開直播，卻不直接報警，她也解釋因為被診斷是精神病，即使報警也沒用，說詞不會被採信。對此，韓安冉媽媽事後發文表示，女兒情緒出現問題，需要住院調理，才會將她送進醫院治療。

而韓安冉看上去氣色略顯憔悴，黑眼圈也相當明顯，整個人精神顯得恍惚，也讓網友擔心起她的身體狀況。

(中時新聞網)