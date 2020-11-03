23歲馬來西亞DJ藍星蕾，甜美外型加上32F罩杯的火辣身材，讓她擁有一票死忠粉絲力挺，近來她在IG曬出個人日常生活照，只見雄偉上圍幾乎要將上衣撐破，讓所有人眼睛狂吃冰淇淋。

藍星蕾在IG曬出日常生活照，只見她將雙手手掌放在額頭上，雙眼更刻意不看鏡頭，但仍不忘露出一抹微笑，接著寫道：「快樂有很多種，見你是其中一種，一人一句午安」，不過最吸引眾人目光，則是傲人的32F罩杯，幾乎要將身上穿的上衣給撐破，不吝嗇秀出火辣身材的她，讓所有粉絲看的是血脈噴張。

日前萬聖節時，藍星蕾則是扮演「黑色爆乳蜘蛛人」，只見傲人雙峰幾乎要將蜘蛛裝撐爆，此外轉身後更讓人為之驚艷，原來竟是一身透視裝，尤其Ｓ型曲線加上翹臀更是清晰可見，讓人直呼不敢直視，後來才知道僅是服裝本身所畫圖案，並非真的透視裝，讓粉絲們有些許失望。

藍星蕾4月身穿三點式比基尼在平交道前拍照爆紅，因此被網友封為「平交道巨胸妹」稱號，當時藍星蕾表示認真拍寫真，完全沒注意到被側拍，但也不忘提醒網友「大家好好開車，注意安全」，親民作風讓網友大讚不已。

(中時新聞網)