2020年時報世界華文創意大會即將隆重展開，其中第43屆時報金像獎已於日前截止收件，即將在11月1日至11月8日進行全球第一階段評審；入圍名單預計11月20日於官網公佈，眾所期待的全球總決審則定於12月5日舉行，全球創意競逐，得獎作品精彩可期。

今年參賽類項新增的設計類、公關類、廣播音頻類，旨在與現今趨勢潮流對接，讓廣告創意設計的展現面向能更多元、更豐富；雖首度初試啼聲，但參賽作品數量超出預期，顯見市場的趨勢已有更多元的行銷模式。今年參賽作品總量不因疫情狀況受到影響，反較去年成長，對於因應今年大環境變化的廣告、行銷創意，值得令人期待。

在廣告創意朝向多元發展的趨勢下，時報金像奬今年特地邀請到兩岸創意、品牌、通路平台、技術應用、學術各界專家組成大評審團。邀請來自奧美集團、偉門智威、麥肯集團、電通安吉斯集團、聯廣集團、ADK、中華電信、UNIQLO、Google、全聯、小米、美團、滴滴、知乎等各界菁英人士，從不同的行銷及創意觀點，評選出今年的入圍作品。

今年頒奬典禮預計於12月18日假南港中視攝影棚隆重舉行，現場將邀請獲獎公司及各界菁英一同參與盛會，內容精彩可期不容錯過！

第四十三屆時報金像獎評審團。時報獎執委會提供

第四十三屆時報金像獎評審團。圖/時報獎執委會提供

第四十三屆時報金像獎評審團。圖/時報獎執委會提供

第四十三屆時報金像獎評審團。圖/時報獎執委會提供

(中時新聞網)