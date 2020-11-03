海鮮買回家後到底能冰幾天？許多人習慣什麼都往冰箱塞，又不管放了多久就煮來吃，小心釀成大禍！一名男童因為吃下冰了6天的魷魚，出現嚴重腹瀉、血便，還引發溶血尿毒綜合症，醫師診斷後表示，未來有一半機會變成慢性腎衰竭，甚至可能需要終身洗腎。

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《香港01》報導，廣東省東莞市一名11歲男童的母親表示，9月29日在超市買了魷魚後，剛好遇上中秋節返鄉，因此魷魚一直放在冰箱冷藏，直到10月5日，男童與姐姐獨自在家時，姐姐才將冰箱裡的魷魚煮來吃。沒想到男童吃完後，出現嚴重腹痛、腹瀉及血便情形，甚至痛到連話都講不出來，被緊急送醫。

醫師診斷後表示，男童可能因為吃了變質的魷魚引發「溶血尿毒綜合症」，後來病情雖然暫時好轉，但病發後的2至4周十分重要，仍有約一半機會可能演變成慢性腎衰竭，需要終身洗腎。至於男童的姐姐因為知道弟弟喜歡吃魷魚，因此用餐時把魷魚幾乎都留給弟弟吃，自己吃的份量很少，所以逃過一劫沒有病發。

「溶血尿毒綜合症」的症狀包括微血管病性溶血、急性腎功能衰竭和血小板減少，是小兒急性腎功能衰竭常見的病因之一，根據東莞市婦幼保健院兒童重症監護室副主任周新龍指出，變質的肉類、海鮮，吃了之後很容易感染。

醫師表示，常溫下海鮮只能保存4-6小時，冷藏大約能存放3-5天，雖然冷凍可以放4-6個月，男童家人買回魷魚後只有放冷藏，加上魷魚可能在賣場已經放了一段時間，買回去又放了6天，可能早就不新鮮了；此外，也有可能因為沒有完全煮熟造成食物中毒、細菌感染、寄生蟲感染等問題。

(中時新聞網)