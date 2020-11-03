大馬女僑生在台遭殺害，父母盼凶嫌處極刑，但我國近年多起隨機殺人事件，犯嫌都被認定有精神疾病，判決多呈無期徒刑或無罪定讞，而總統蔡英文執政後，疾呼投入司法改革，駭人凶嫌卻未遭判死，司法正義屢遭質疑與批評。學者認為，相關事件與司改連不上，本身就是問題，且嚴懲與維持治安，更從來不是司改會議重點。

鍾姓女大生在台遇害，震驚馬來西亞社會，總統蔡英文第一時間出面道歉，政大法律系副教授廖元豪直說，「道歉沒有用，除非能擔保警察不會吃案」。

至於蔡政府上台後，不斷強調要進行司改，蔡英文更強調會建立「回應人民需求的司法體制」，但近年發生多起駭人聽聞的隨機殺人事件，包含小燈泡案、隨機殺警案等，凶嫌皆以具精神疾病為由，而未遭判死，批評聲浪不斷。

「相關事件與司改連不上，本身就是問題」，廖元豪指出，民進黨推動司改的結果，與民眾認知與期盼有所違背，「不是滿足民眾要制裁壞人的感覺」，主要是法界，尤其是法學界，習於採取保護被告、重視人權的思維，包含他自己在內，常倡議刑期無期，不過如何給予犯罪者應得制裁，司改討論非常少，這的確不是法學界的訓練。

廖元豪提到，法律圈在思考執行法律的層面上，都非常小心，不希望汙名化被告，所以並不喜歡嚴刑峻罰。我學界嚮往北歐國家，罪犯犯下重罪，關在監獄裡的待遇甚至比住在飯店還好，即在於監獄被認為是矯正與教化的地方。但這與台灣民眾在乎的「重懲」「罪有應得」可能有距離。

廖元豪說，至於隨機殺人相關社會事件與判決，相關討論就算沒有與司改連結，也應當與警政連結，警政應該與司法結合在一起，但在司改國是會議討論也卻不夠多，「這是落差，會被人以為，我們關心的都是被告，或是願意原諒被告的人」，像是小燈泡媽媽王婉諭， 就是在傷心之餘，仍能表示「反對大眾除之而後快的心裡」，才成為司法國是會議代表。其他主張重懲罪犯的被害人家屬，就未必會成為司改關注焦點。

廖元豪並指出，談到司改，還是得與民進黨發展合併討論。民進黨與律師圈、法律學界十分友好，但與警察的關係則相對疏遠，因此當社會大眾期盼並討論能制裁罪犯時，民進黨與法律學者、辯護律師的關係近，思考邏輯比較像，都傾向不要判死，「嚴懲罪犯與維持治安，從來都不是司改的主軸」。

(旺報 )