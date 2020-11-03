馬來西亞女僑生在台遇害，父母悲憤不已，由於此事震驚大馬社會，並重創我國國際治安形象，總統蔡英文上周六在國安會議上道歉，教育部長潘文忠也強調嚴密維持校安，立委陳玉珍反問：「能彌補什麼嗎？」前立委陳學聖也批評，蔡政府只會作大外宣，治安卻是千瘡百孔。

殺害大馬女僑生的凶嫌梁育誌已被送至看守所，因梁男過去有偷竊女性內衣褲前科，立委葉毓蘭在接受媒體採訪時指出，此案很有可能被精神科醫師認定是「特殊性偏好症」，有精神問題，很難被處死刑。

包含小燈泡案與殺警案等在內，近年發生多起精神障礙病患暴力攻擊事件，卻遭法院輕判或無罪釋放，遭各界批評。立法院司法及法制委員會本週將審查攸關精障犯罪案件的《刑法》部分條文修正草案，目前已有15版本草案付委，朝野立委針對減刑條件、監護處分時限規定，提出修法主張。

陳玉珍認為，總統出面道歉也無法彌補，我國列有《精神衛生法》，但精神方面疾病造成社會事件，卻很容易被合理化，因此避免受到刑罰，近來隨機殺人事件不斷，可見人格失常的個案存在社會中，「政府到底做了哪些努力？」

陳玉珍提到，看到家長從馬來西亞到台灣為孩子辦後事，覺得生氣又悲傷，「天外飛來橫禍，怎麼能放心」，這起事件更重創我國國際治安形象，而小英總統2016年就任後，「拉起防線」強調從事司法改革，但相關事件卻沒有被納入討論，治安會報也長達1年沒有開，「任何一起案件發生，都是很大的社會成本」。

前立委陳學聖則說，這起事件看的出來，台灣有很多治安死角，但民進黨政府只會搞大外宣，對外表達防疫成功，頻頻躍上國際媒體，只會歌功頌德，對內則是操作反中情結，「在這兩個光環下，滿意度好像很高，治安卻是千瘡百孔」，現在甚至出現意外殺人的案件。

陳學聖建議蔡政府，「不要再做大外宣，不要再做華而不實的東西」，當務之急是要把治安與內政顧好，社會安全才是國政之本。

(旺報 )