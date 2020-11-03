今年全世界歷經疫情事件，讓宅經濟呈現爆發式成長，所有創意在網路上百花齊放，社群行銷、網紅行銷、電商創新、大數據解析、AI新科技應用等，成為現在行銷主流之道。面對後疫情時代，行銷不只是一個面向，加上科技不斷創新，消費習慣也隨之被引導改變；面對這樣的變局，所有品牌及創意人員集思廣益的創意為何，將在第21屆金手指獎揭曉。

今年金手指獎已於9月30日截止報名收件，11月1日至11月8日將進行全球第一階段評審，今年雖有疫情影響，但參賽件數仍較去年成長兩成以上，顯示市場整體趨勢以數位媒介及創意為導向。今年入圍名單預計於11月20日在官網公佈，眾所期待的全球總決審訂亦將於12月5日隆重舉行，全球創意競逐，得獎作品精彩可期。

在科技不斷創新、產業面臨的衝擊也更加嚴峻，各產業應對新局有不同的思維模式，故此主辦單位今年特地邀請到創意、品牌、通路平台、技術應用、學術各界專家組成大評審團，如澄禧廣告、春樹科技、小米、美團、滴滴、知乎、奧美、電通國華、聯廣、偉門智威、ADK、麥肯、格帝、中華電信、UNIQLO、Google、全聯等，從不同的數位行銷及創意觀點，組織為百位菁英評審團，共同評選出今年的入圍作品。

除評審活動之外，頒獎典禮預計於12月18日假南港中視攝影棚隆重舉行，現場活動亦將全程直播，內容精彩可期不容錯過！

第二十一屆金手指獎評審團。時報獎執委會提供

第二十一屆金手指獎評審團。圖/時報獎執委會提供

第二十一屆金手指獎評審團。圖/時報獎執委會提供

第二十一屆金手指獎評審團。圖/時報獎執委會提供

(中時新聞網)