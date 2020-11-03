中鴻Q3稅後淨利2.49億 每股EPS0.17元 14:342020/11/03 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鴻（2014）Q3稅後淨利2.49億元，每股稅後淨利0.17元，累計稅後淨損為近2.39億元，每股稅後淨損0.17元。 (工商 ) #中鴻 #稅後淨利 #稅後淨損 #每股 #EPS 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 安碁資訊三率三升 前3季EPS 3.27元 11:342020/11/03 財經 《半導體》精測Q3營運創3高 前3季EPS達21.32元 16:312020/11/03 財經 《半導體》環球晶前三季EPS22.21元 雙率創次高 16:312020/11/03 財經 彰源Q3稅後淨利1.10億元 每股稅後淨利0.22元 14:342020/11/03 財經 安碁資訊 前三季每股賺3.27元 04:102020/11/03 產業．科技 《美股》本季展望保守 PayPal盤後重挫逾6％ 09:432020/11/03 財經 太陽能發電、回收再利用夯 崑鼎前三季每股賺9.84元 04:102020/11/03 證券．權證 《光電股》達能Q3每股虧0.13元 擬辦現增拚轉型 17:392020/11/03 財經 認列無形資產減損 台橡前三季每股虧損0.35元 15:102020/11/03 財經 《金融股》京城銀10月每股賺0.48元 Q4亂市審慎因應 17:052020/11/03 財經 財經熱門新聞 美大選爆最慘結局 專家：美股ETF不等人 恐大暴殺 - 財經 美大選後將出手打馬雲？專家爆背後驚人真相 - 財經 美大選結果已定？華爾街不怕他當選 卻警告災難將來臨 - 財經 不甩白宮新主人是誰 北京鐵了心備妥陸美科技戰 - 財經 預測他勝出後 新債王再發功 美將陷入最大險境 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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