精品及百大品牌紛紛推出超低折扣價。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）
精品及百大品牌紛紛推出超低折扣價。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）
會員卡友單筆消費100元，即可以100元加價繽紛口罩。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）
會員卡友單筆消費100元，即可以100元加價繽紛口罩。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）
麗寶Outlet行銷部暨公關經理陳宇秀表示， 4週年慶期間，館內推出眾多優惠商品。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）
麗寶Outlet行銷部暨公關經理陳宇秀表示， 4週年慶期間，館內推出眾多優惠商品。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）
麗寶Outlet Mall 4週年慶將於7日起盛大登場。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）
麗寶Outlet Mall 4週年慶將於7日起盛大登場。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）
麗寶Outlet Mall 4週年慶將於7日起盛大登場。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）
麗寶Outlet Mall 4週年慶將於7日起盛大登場。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）
麗寶Outlet Mall 4週年慶將於7日起盛大登場。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）
麗寶Outlet Mall 4週年慶將於7日起盛大登場。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶Outlet Mall 4週年慶將於7日起盛大登場，精品及百大品牌推出超低折扣價，全館卡友搭配消費滿5000送300，滿3000還能抽價值14萬元福容大飯店無敵住宿券等。另外，台中獨家《はま壽司HAMASUSHI》5日插旗麗寶，使用100％日本越光米及日製醬油，讓饕客品嘗道地滋味不用飛出國。

麗寶Outlet行銷部暨公關經理陳宇秀表示， 4週年慶期間，館內品牌丹麥快時尚品牌JACK＆JONES、ONLY，祭出精選款針織上衣2折優惠，只要558元；年輕人最愛ROOTS、GUESS更有超低折扣限量排隊商品；H：CONNECT、Arnold Palmer精選商品買一送一，精品迷千萬別錯過。

另外，GUCCI、FENDI太陽眼鏡原價1萬4900元，下殺2折；BURBERRY經典格紋棉質皮革肩背相機包；LONGCHAMP指定款尼龍托特包下殺72折，今年底最後一檔買的超值又划算。

麗寶Outlet與館內愛貝恩專櫃合作，持玉山麗寶聯名卡單筆消費100元以上發票，即可以100元加價購愛貝恩醫療級口罩1盒，粉、紫、紅、綠、藍5種繽紛顏色，隨意搭配，一樣亮麗有型，且全館活動，累積滿3000元就抽價值14萬元福容大飯店連鎖住宿券、按摩椅、鑽戒等，玉山麗寶聯名卡累積滿5000送300，滿1萬5000元還能欣賞麗寶落羽松祕境，滿6萬元送福容大飯店墾丁住宿1晚，感受國境之南暖陽。

麗寶Outlet Mall指出， 4週年慶期間，全館日、義、韓、泰式異國料理，滿足愛吃美食的消費者，日本壽司連鎖品牌《はま壽司HAMASUSHI》，即將於5日盛大開幕，提供新鮮現做、種類豐富的壽司與副餐，並使用100％日本越光米及日製醬油，歡慶開幕限時發送兌換券，壽司、茶碗蒸、海鮮土瓶蒸憑券免費兌換，是週年慶必吃的美食口袋名單之一。

此外，韓式正宗料理《涓豆腐》，推出週年慶人氣雙人套餐，松露鮮菇嫩豆腐煲、醬燒青蔥牛五花、綜合海鮮煎餅等6道菜招牌菜色；《新這一鍋麗寶殿》4人套餐，招牌湯底4選一，神仙牛肉、香滷雙拼等9道人氣食材，三五好友相聚，暖心又暖胃；《瓦城》主廚4人推薦餐酸辣勁十足，不管是月亮蝦餅，綠咖哩雞、香烤牛小排、蝦醬空心菜等6道泰式料理，盡享濃濃泰式風情；桀壽司推出大閘蟹買1送1。

(中時 )

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