精品及百大品牌紛紛推出超低折扣價。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

會員卡友單筆消費100元，即可以100元加價繽紛口罩。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶Outlet行銷部暨公關經理陳宇秀表示， 4週年慶期間，館內推出眾多優惠商品。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶Outlet Mall 4週年慶將於7日起盛大登場。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶Outlet Mall 4週年慶將於7日起盛大登場。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶Outlet Mall 4週年慶將於7日起盛大登場。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶Outlet Mall 4週年慶將於7日起盛大登場，精品及百大品牌推出超低折扣價，全館卡友搭配消費滿5000送300，滿3000還能抽價值14萬元福容大飯店無敵住宿券等。另外，台中獨家《はま壽司HAMASUSHI》5日插旗麗寶，使用100％日本越光米及日製醬油，讓饕客品嘗道地滋味不用飛出國。

麗寶Outlet行銷部暨公關經理陳宇秀表示， 4週年慶期間，館內品牌丹麥快時尚品牌JACK＆JONES、ONLY，祭出精選款針織上衣2折優惠，只要558元；年輕人最愛ROOTS、GUESS更有超低折扣限量排隊商品；H：CONNECT、Arnold Palmer精選商品買一送一，精品迷千萬別錯過。

另外，GUCCI、FENDI太陽眼鏡原價1萬4900元，下殺2折；BURBERRY經典格紋棉質皮革肩背相機包；LONGCHAMP指定款尼龍托特包下殺72折，今年底最後一檔買的超值又划算。

麗寶Outlet與館內愛貝恩專櫃合作，持玉山麗寶聯名卡單筆消費100元以上發票，即可以100元加價購愛貝恩醫療級口罩1盒，粉、紫、紅、綠、藍5種繽紛顏色，隨意搭配，一樣亮麗有型，且全館活動，累積滿3000元就抽價值14萬元福容大飯店連鎖住宿券、按摩椅、鑽戒等，玉山麗寶聯名卡累積滿5000送300，滿1萬5000元還能欣賞麗寶落羽松祕境，滿6萬元送福容大飯店墾丁住宿1晚，感受國境之南暖陽。

麗寶Outlet Mall指出， 4週年慶期間，全館日、義、韓、泰式異國料理，滿足愛吃美食的消費者，日本壽司連鎖品牌《はま壽司HAMASUSHI》，即將於5日盛大開幕，提供新鮮現做、種類豐富的壽司與副餐，並使用100％日本越光米及日製醬油，歡慶開幕限時發送兌換券，壽司、茶碗蒸、海鮮土瓶蒸憑券免費兌換，是週年慶必吃的美食口袋名單之一。

此外，韓式正宗料理《涓豆腐》，推出週年慶人氣雙人套餐，松露鮮菇嫩豆腐煲、醬燒青蔥牛五花、綜合海鮮煎餅等6道菜招牌菜色；《新這一鍋麗寶殿》4人套餐，招牌湯底4選一，神仙牛肉、香滷雙拼等9道人氣食材，三五好友相聚，暖心又暖胃；《瓦城》主廚4人推薦餐酸辣勁十足，不管是月亮蝦餅，綠咖哩雞、香烤牛小排、蝦醬空心菜等6道泰式料理，盡享濃濃泰式風情；桀壽司推出大閘蟹買1送1。

(中時 )