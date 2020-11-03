梅山鄉下午發生一起住宅火警，1名9旬老翁被救出。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

嘉縣梅山鄉梅北村今天下午發生一起住宅火警，消防人員到場後將1名9旬、行動不便的老翁救出，送往大林慈濟醫院急救，現場尚在控制火勢中，詳細起火原因仍待火調人員調查。

嘉縣消防局今天下午1點34分接獲通報，指梅山鄉梅北村發生一起住宅火警，消防人員到場後回報，現場為1樓磚造加蓋鐵皮建築物，燃燒面積初估約120平方公尺，得知屋內有民眾受困，立即著裝入內搶救，將1名9旬老翁救出，隨後繼續撲滅火勢。

(中時 )