梅山下午傳火警 9旬老翁被救出命危 14:332020/11/03 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 梅山鄉下午發生一起住宅火警，1名9旬老翁被救出。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 梅山鄉下午發生一起住宅火警，1名9旬老翁被救出。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） 嘉縣梅山鄉梅北村今天下午發生一起住宅火警，消防人員到場後將1名9旬、行動不便的老翁救出，送往大林慈濟醫院急救，現場尚在控制火勢中，詳細起火原因仍待火調人員調查。 嘉縣消防局今天下午1點34分接獲通報，指梅山鄉梅北村發生一起住宅火警，消防人員到場後回報，現場為1樓磚造加蓋鐵皮建築物，燃燒面積初估約120平方公尺，得知屋內有民眾受困，立即著裝入內搶救，將1名9旬老翁救出，隨後繼續撲滅火勢。 (中時 ) #梅山鄉 #梅北村 #住宅 #火警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園龜山火警 1人受困獲救 21:412020/10/31 社會 桃園凌晨惡火 高齡父子雙亡 04:102020/10/29 地方新聞 強震生命奇蹟 3歲女孩受困65小時被救出 16:522020/11/02 國際 桃園大溪民宅火警 中風男燒死房間內 14:132020/11/03 社會 掏空「蘋果西打」8.8億 前總經理孫幼英被判9年6月 12:452020/10/30 社會 燒小三燬耳朵 狠男賠800萬囚9年 04:102020/11/03 社會新聞 巨大肝血管瘤破裂 高雄長庚替婦人搶命 11:132020/11/02 健康 9月女大生遭擄未遂沒開三聯單 歸仁分局長遭拔官 15:042020/11/01 社會 接血友病少年返台 張莞爾獲表揚 04:102020/11/02 地方新聞 欣興電子大火 7消防員送醫 04:102020/10/29 生活新聞 社會熱門新聞 前空姐郭芷嫣提告求復職 長榮律師：不可能讓她回來 - 社會 長榮女大生遭擄殺 遇害地前1小時畫面曝光 網看完暴怒 - 社會 擄殺馬籍女大生 兇嫌梁育誌父母129字道歉信：以命償命 - 社會 女大生魂斷異鄉 高大成震怒「3關鍵」揭惡嫌謊言 - 社會 涉恐嚇澎恰恰、張綱維 通化街幫主及幕後金主楊醫師遭逮 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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