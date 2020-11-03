西班牙衛生部最新數據顯示，該國周一新增5萬5019名新冠確診者，為疫情爆發以來最大單日確診數，並幾乎為上周五的2.5萬名的兩倍。

單日死亡為379名，為第二波疫情以來最高死亡數，推測主因為周末的連續三日假期；累計死亡人數來到3萬6257人。西班牙上周方宣布為期六個月的緊急國家狀態，然而並未進行全國大封鎖。

西班牙斐濟感染人數來到約124萬人，然西班牙總理桑切斯(Sanchez)則表示，實際總染亦人數可能為超過300萬人。

隨著衛生服務的壓力日增，北部地區Asturias要求兩周的居家隔離封鎖。然而西班牙衛生部長則拒絕地方施行全面封鎖的請求，表示Asturias地區可以等一下，視在緊急狀態之下的宵禁等限制的效果如何，再做決定。

目前法國、德國、英國、義大利、荷蘭等國家已經宣布第二次罷封鎖，以及遏止疫情的新社交限制。

世衛組織(WHO)執行長Ghebreyesus指出，現在是全球領導人展開行動的時候。

法國周一仍然維持在5萬人高檔，單日確診達破紀錄的5萬2518人。小型商家抱怨被強制關閉，另一方面允許讓大型的超市去賣一些「非必要商品」，因為他們有賣食物，就可以同時賣衣服、鞋子、美妝產品。法國財政部長周一則回應大型商場將面臨同樣限制，小型商家不應該挑戰封鎖命令。

德國總理梅克爾(Merkel)表示將不會有大型新年慶祝活動，但家人可以一起過聖誕節，然而整個冬天將限制私人接觸和聚集。

歐洲各地仍有違反封鎖規定情形，西班牙警方在周日在馬德里中止81個party聚會，突襲18個被當地稱為「智慧酒會」的聚會，以及10個違反規定酒館。

義大利米蘭、杜林(Turin)等城市仍有抗議新封鎖的群眾。義大利在十月單日確診數增加十倍。

(時報資訊)