周二美東時間清晨美股期貨上揚，投資人將屏息關注在這場美國總統大選中，究竟由民調持續保持領先的民主黨候選人拜登，還是火力全開、爭取連任的川普入主白宮。

美國10月製造業活動創下逾兩年來最強勁的擴張，凸顯出美國經濟在面對疫情時所展現的韌性，亦為美股帶來提振。

目前道瓊指數期貨上漲207點或0.77%，為27,003點。標普500指數期貨漲0.55%，那斯達克100指數期貨漲0.24%。

稍早前，周一美股從10月底的崩跌走勢反彈，終場道瓊工業指數大漲423.45點或1.6%，收在26,925.05點。標普500指數勁揚1.23%，收在3,310.24點。受臉書、亞馬遜、蘋果與微軟等科技巨頭下跌拖累，那斯達克指數僅小漲0.42%，收在10,957.61點。

Leuthold Group首席投資策略師Jim Paulsen表示，儘管新冠肺炎確診數激增，但經濟持續保持復甦動能的跡象帶動了今日股市上演強勁的技術性反彈，隨著選舉日終於到來，因傳聞而拋售股票的投資人，現在也可能因消息而進場搶購，在上個月跌近10%後，逢低買盤又回來了。

CNBC財經節目主持人Jim Cramer表示，周一美股走高，可能是因為投資人對大選將會有清楚的結果，而非陷入政治爭端感到樂觀。根據CNBC/Change Research公布的最新全國民調結果，拜登以52%支持率領先川普的42%，而在6大搖擺州，拜登的支持率亦小幅領先川普。

(時報資訊)