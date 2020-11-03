緯穎科技(6669)今天宣布與5G軟體解決方案領導廠商Radisys合作，完成第二屆全球O-RAN ALLIANCE Plugfest測試。透過與Radisys的軟體整合，緯穎EP100邊緣運算伺服器平台化身為5G無線接取網路（Radio Access Network, RAN）中的O-DU（O-RAN Distribution Unit）和O-CU（O-RAN Central Unit），回應行動通訊營運商對開放式5G 無線接取網的高度期待。

在5G時代，行動通訊營運商和供應商紛紛加入O-RAN聯盟(O-RAN Alliance)，齊心投入開放式無線接取網的產業變革。開放式無線接取網路建構在開源軟體與白牌硬體之上，透過網路虛擬化、軟硬體解構等技術，為5G網路帶來更好的擴展性，靈活度，可靠度和敏捷性。而測試、驗證與系統整合，則是在開發商用解決方案的路上不可或缺的關鍵要素。為此，電信業者、O-RAN聯盟和Telecom Infrastructure Project（TIP）共同主辦了第二屆全球O-RAN Plugfest，以加速產業生態鏈中，各家業者的產品互通性發展。

緯穎科技產品發展資深副總呂舜星表示：我們很高興透過與Radisys的軟體合作，使緯穎的邊緣運算伺服器EP100進一步成為能用於開放式無線接取網路架構所使用的O-DU，O-CU。緯穎不僅在本屆全球O-RAN Plugfest的盛會中參與由德國電信主持的柏林實驗室測試，未來也將持續積極參與O-RAN 聯盟等開放社群，展現EP100平台在O-RAN架構中所扮演的角色與潛力，以回應蓬勃發展的市場需求。

緯穎EP100是一款3U的5G邊緣運算伺服器平台。基於OCP OpenEdge規格，深度僅430公分，滿足邊緣運算場地受限的需求。EP100支援至多五個1U半寬的伺服器。每個伺服器可支援一張PCIe Gen3 x16 FHHL加速卡。透過整合Radisys的領先業界的O-DU / O-CU軟體解決方案，EP100化身為5G開放式無線接取網絡中的DU和CU，支援彈性、開放的分散式架構，協助行動通訊營運商以敏捷的方式擴展網路容量，因應用戶流量的增長。

(時報資訊)