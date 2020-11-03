2021台灣燈會將在2021年2月26日在新竹市登場，市府3日在議會定期會中作燈會專案報告，明年將推出雙主燈、6大燈區，讓新竹市區幻化成當代大型藝廊。（示意圖新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

2021台灣燈會將在2021年2月26日起至3月7日在新竹市登場，市府3日在議會定期會中作燈會專案報告，文化局表示，明年的主題為「未來風Hsinchu Style」，將推出雙主燈、6大燈區，讓新竹市區幻化成當代大型藝廊，帶給民眾全新的燈會。

文化局長黃竫蕙表示，明年台灣燈會將以「雙主燈」與「6大燈區」為規畫核心，範圍囊括火車站、護城河、新竹綠園道、東大路、隆恩圳、新竹公園等區域。

火車站及護城河燈區以「歷史文化」為子題，將古蹟、歷史建築轉譯為光彩奪目的藝術品，諸如新竹州廳、新竹火車站、市役所、有樂館等建物，透過光雕藝術重新演繹，將展現完全不一樣的新風貌。

除了交通部觀光局位於錦華公園的主燈外，國定古蹟東門城更變身為戶外環形劇場，將融合視覺藝術、表演藝術、建築結構等專業跨界協作，打破領域界線，搭配光雕與具文化深度之視覺投影內容，並加入國際性展演，創造前所未見的感官盛宴，絕無僅有的多元賞燈體驗。

另，新竹公園為交通部觀光局所屬燈區，規畫有副燈與各種多元經典傳藝燈區；護城河於河域環境設置光藝術裝置，呼應步行城市的主軸，讓民眾優雅漫步於城區欣賞藝術；新竹綠園道為文化燈區，由客家燈區、原住民燈區、新住民燈區、農創燈區所組成，以各族群眼光重新詮釋藝術、都市、自然環境、人文互動的關係，讓民眾走入不同的燈藝世界。

燈會設計團隊方面，則是匯聚各方好手，除了國內菁英外也引入國際團隊，為新竹市燈會量身訂做專屬的創作。

包括東大路軸線、隆恩圳燈區以「科技未來」為子題，邀請義大利藝術家Daniel Monteverde設計東大路迎賓門；車站燈區邀請日本NAKED創意團隊及德國柏林節策展團隊，打造全新光雕作品。

中央公園及三民公園則由交通大學、清華大學教師聯手，運用環境數據轉化為大型藝術裝置；隆恩圳燈區則透過國際徵件，選出適宜水域環境的藝術作品等，總計31個國家74件作品投件，最後將選出6件，展出皆是一時之選，值得期待。

(中時 )