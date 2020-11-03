你愛用Google Keep這一款服務嗎？繼先前訂定了 Chrome Apps 退場時間表之後，外媒發現，Google Keep將率先從瀏覽器端退出，包含在Chrome OS當中的捷徑，都將比其他Chrome Apps更快消失在人們眼前。不過不用擔心，Google Keep 仍舊持續提供服務，只是少了過往可以透過瀏覽器、Chromes OS鎖定畫面潔淨快速登入的入口。

據了解，如今使用者可以透過Mac/Windows 啟動頁面的Dock，以及透過Chrome OS系統頁面快速使用Google Keep的捷徑，將在2021年2月消失。《9to5google》網站發現，現在登入Google Keep時，會跳出「Keep將會從Chrome App中消失」的提示字樣。

這代表在那之後，代表使用者在沒有連上網路的狀態下，將無法使用Google Keep，而離線使用Google Keep僅能支援Android以及iOS設備。此外，使用Chromebook的使用者，也將無法從Chrome OS鎖定畫面快速啟用Google Keep，也就是說無法在未先登入的情況下快速紀錄筆記。

在Google Keep從Chrome Apps的陣列中消失後，Google建議Google Keep愛用者可中直街在電腦桌面建立一個Google Keep網站（keep.google.com）的專屬捷徑，讓你可以快速登入。

(科技)