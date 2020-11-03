馬來西亞女大生遇害引發社會對治安的疑慮，總統府發言人張惇涵透露，蔡英文總統今早與行政院長蘇貞昌電話聯繫，指示蘇揆帶領相關單位，與地方政府進行盤整，就校園及周邊環境安全進行徹底盤點，確保相關安全無虞。
長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生遇害，不僅引發國人對校園周邊環境的關注，因此案也受馬國媒體高度重視， 質疑台灣社會治安狀況。
張惇涵透露，蔡英文總統除了在周六國安高層會議中，有對馬來西亞學生遇害的不幸事件表達致歉之意，並認為這不僅對台灣的國際形象有莫大傷害，更代表我們在社會安全的維持上出現了漏洞，必須徹底檢討，確保這樣的不幸不再發生。
他說，實際上，蔡英文總統與蘇貞昌院長就國政議題時常即時且直接聯繫。而蔡總統今早也與蘇貞昌電話聯繫，指示蘇揆帶領包括內政部、教育部、警政署等相關單位，與地方政府進行盤整，就校園及周邊環境安全進行徹底盤點，確保相關安全無虞。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。