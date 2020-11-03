馬來西亞女大生遇害引發社會對治安的疑慮，總統府發言人張惇涵透露，蔡英文總統今早與行政院長蘇貞昌電話聯繫，指示蘇揆帶領相關單位，與地方政府進行盤整，就校園及周邊環境安全進行徹底盤點，確保相關安全無虞。

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生遇害，不僅引發國人對校園周邊環境的關注，因此案也受馬國媒體高度重視， 質疑台灣社會治安狀況。

張惇涵透露，蔡英文總統除了在周六國安高層會議中，有對馬來西亞學生遇害的不幸事件表達致歉之意，並認為這不僅對台灣的國際形象有莫大傷害，更代表我們在社會安全的維持上出現了漏洞，必須徹底檢討，確保這樣的不幸不再發生。

他說，實際上，蔡英文總統與蘇貞昌院長就國政議題時常即時且直接聯繫。而蔡總統今早也與蘇貞昌電話聯繫，指示蘇揆帶領包括內政部、教育部、警政署等相關單位，與地方政府進行盤整，就校園及周邊環境安全進行徹底盤點，確保相關安全無虞。

(中時 )