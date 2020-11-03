三重驚傳建地工安意外死亡案件！三重中正北路某建案工地今天上午8時實施鷹架吊掛作業時，疑風勢太大使鷹架掉落，而掉落的鷹架不幸壓死64歲湯男貨車工人，警消獲報後緊急到場，發現湯男已明顯死亡未再送醫，後續將進一步釐清案情。

(中時 )