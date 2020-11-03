強風吹落吊掛鷹架 三重工地貨車工人慘遭砸死 14:382020/11/03 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三重建地鷹架掉落砸死一旁貨車工人（民眾提供／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三重驚傳建地工安意外死亡案件！三重中正北路某建案工地今天上午8時實施鷹架吊掛作業時，疑風勢太大使鷹架掉落，而掉落的鷹架不幸壓死64歲湯男貨車工人，警消獲報後緊急到場，發現湯男已明顯死亡未再送醫，後續將進一步釐清案情。 (中時 ) #鷹架 #三重 #工人 #死亡 #建地 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄路竹大貨車疑視線死角輾壓單車 老翁當場死亡 14:042020/10/24 社會 疑強風肇禍 船長遭吹下2層樓高甲板落地昏迷 11:202020/10/21 社會 春源鋼鐵三重總部廠辦大樓開工動土 11:442020/10/21 區域情報-新北 感染香港腳 45歲建築工人差一點沒命 09:122020/10/26 健康 三重228公園變身大歌廳 24日懷舊金曲獻唱 10:422020/10/22 寶島 中正便橋釣客開心甩竿 竟勾起異物 疑3天前落水工人 15:482020/10/25 社會 危樓加設鐵門阻施工 工務局搭鷹架強拆 14:582020/10/25 社會 貨車滑動遭夾斃！台中工人修車卡車頭 救出無生命跡象 17:182020/11/02 社會 國道3號追撞砂石車 大貨車駕駛父子死亡 14:252020/10/30 社會 萬聖節到！八里愛心教養院三重日托中心到清傳家商熱鬧踩街 09:402020/10/28 寶島 社會熱門新聞 前空姐郭芷嫣提告求復職 長榮律師：不可能讓她回來 - 社會 女大生魂斷異鄉 高大成震怒「3關鍵」揭惡嫌謊言 - 社會 長榮女大生遭擄殺 遇害地前1小時畫面曝光 網看完暴怒 - 社會 賓士開車門害23歲女騎士遭輾斃 貴婦：公司破產沒錢賠 - 社會 女大生遭勒死在後座！運屍車招魂驚見「整串衛生紙」 網罵噁心 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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