徐乃麟3日主持華視《天才衝衝衝》，談到馬來西亞女大生在台遇害一案，「台灣治安真的很糟，你看新聞光是每個月槍擊案有多少？好像台灣槍枝氾濫、隨手可得，台灣治安很糟，現在看表面好像沒有疫情，但私底下有多少家庭受影響，光是旅遊業就好，金字塔上面完全不受影響，但事實上惡性循環，飢寒起盜心，人吃不飽就會有社會問題」。他坦言自己支持死刑，並舉例新加玻哪有這些問題，「亂世用重典，你把人殺了還有什麼權力？太離譜了」。

徐乃麟認為台灣刑責太輕，「像詐騙把人家一生積蓄都騙光了，你說殺人放火有時是一時情緒，或有什麼恩怨，詐騙卻是莫名其妙，沒有報出來的還有多少？台灣刑罰太輕，你看聽到引渡大陸都嚇得要死，回台就開心得要死」。他這兩年與老婆都會施打感冒疫苗，談到吳宗憲打完疫苗暈4天，他表示：「就像1個名醫好了，不可能10個來看都可以看好，那是個人體質問題。」他笑稱自己現在是半退休狀態，手上目前3節目，除了《天才衝衝衝》，還有狼谷育樂台《星光歡樂城》、東風《挑戰吧！大神》。

徐乃麟笑稱現在自己是半退休。（華視提供）

徐乃麟的小兒子目前在美求學，他坦言非常擔心美國大選結果，「你看川普講的每個內容真的很恐怖，造成社會不和諧跟撕裂，我今天看新聞，連國民兵都進駐白宮了，因為這次投票是美國最踴躍的一次」。他認為川普激發太多人對立的情緒，「我很討厭講話攻擊性，人贏在一時，但國家動盪更嚴重」。是否擔心小兒子的安全？他回應：「小兒子21號回來，美國還是很多偏鄉，他離紐約很遠，因為疫情也很少出門都在實驗室，他去年聖誕節回來，今年我們2月去陪他半個月，這次跟教授請假，回來一個月。」

若真的是川普連任，徐乃麟表示：「對美國來講，外國學生的註冊是筆很大的收入，在美國讀大學每年要6萬美金，全世界學生加起來是多大的費用！如果當選，應該還是有些政策會改變。」他笑稱誰當選都是命，只能順其自然。

(中時 )