今年7月讓行政院長蘇貞昌震怒、害高市警局長李永癸下台的美麗華舞廳一死一傷鬥毆案，高雄地檢署3日依殺人等3罪起訴主嫌林男。檢方痛批林男事後狡辯錯殺是自衛，難認有真心悔悟，建請法院從重量刑。另依藏匿犯人罪起訴林男女友潘女，8名參與鬥毆者則依聚眾施暴罪起訴。

檢方怒斥，這場街頭砍殺大亂鬥對社會治安造成嚴重危害，對一般民眾是不良示範。林男刀刀刺向被害人李姓男子胸腹重要臟器，導致李男當場死亡，卻狡辯成自衛，難認有真心悔悟，建請法院從重量刑。

起訴指出，今年7月10日凌晨，林男先帶著小弟在小港區某店家砸店，接著相約到美麗華舞廳消費。林男載潘女抵達，將車交由泊車小弟時，在門口遇上死者李姓男子一行人正準備離去。

林男當時認為李男一行人中有人瞪他，雙方不但互嗆還直接在舞廳外人行道上演大亂鬥，混亂中林男突然拿出摺疊小刀劃傷敵對陣營張姓男子上臂，接著冷不防直接往李男胸、腹部猛刺3刀，當場造成李男氣胸、大量出血不治。

員警到場處理時，林男還故意向員警謊報假名「林建輝」，趁前往醫院醫治時跳窗逃逸，還打算與潘女共同逃亡。最後因盤纏用罄、逃回住處遭警方逮獲。

林男一度還辯稱作案用的兇刀是從李男陣營人士身上搶奪而來，還強調自己是正當防衛。但檢方根據死者傷勢，認定林男狡辯，難認有真心悔悟，建請法院從重量刑。潘女則因幫助逃亡被起訴藏匿犯人罪，其他參與鬥毆之人也依聚眾施暴罪起訴。

(中時 )