旅美球員林子偉日前被原東家紅襪隊移出40人名單，合約到期後未被續約，今日成為自由球員，今（3）日他在返台記者會表示，獲知這個訊息心裡確實很不舒服，但也不會想太多，交給經紀公司處理，但接下來一定要做足準備，無論體能、打擊、守備各方面，讓自己比以前更好，明年才能重新走出來。

談到今年球季，林子偉說，受到新冠肺炎疫影響，今年球季大聯盟應該算是硬打，而60場比賽確實太少了，尤其他本來就不是每天出賽的選手，往往一周才上去打1、2場比賽，賽季縮水所受的影響更大，在心理建設上要更堅強才能撐下去。

疫情真的很麻煩，心態上也會恐慌，因為不知誰感染？誰沒事？事實上也只有少數人戴，一開始隊友還會問為什麼要戴？無論球隊、整個大聯盟，戴口罩的人真的不多。

篤信耶穌的林子偉表示：「感謝主！讓我整季身體健康，而我自己也很小心，身體如果某些部位有點狀況，都會立刻找防護員，訓練時也會跟體能教練說，某些部位分量不要太重，不要太操，以免舊傷復發。」

談到日前被移出40人名單，今天約滿且未續約，進而成為自由球員，林子偉說，不要想太多，就交給經紀人處理，把自己訓練準備好。努力方向是保持身體健康，接下來的訓能以體能為主，重訓分量夠就好，不要受傷。目前都在台灣師大訓練，有師大的老師安排計劃和訓練菜單。

(中時 )