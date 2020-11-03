昨日立院教文委員會審查萊豬進入校園修法，最終在民進黨以人數優勢表決後，通過決議「營養午餐採購契約不須載明瘦肉精」，國民黨指出將導致學童在校園內吃到瘦肉精。綠委陳亭妃今日回應，我們要的契約是明訂國產豬。

教育部長潘文忠昨日表示，契約範本對學校來說，是執行的依據，契約訂好，廠商若不接受，就不能簽約，而契約是依照《學校衛生法》授權，管理食材源頭。

國民黨立委蔣萬安昨日指出，現行母法是《學校衛生法》第23條，規定校園要「優先」使用國產肉，而教育部發給各校禁止使用的公文子法，寫在中小學的營養午餐採購契約規範，但母法只註明「優先」，子法卻要求禁止，恐有逾越母法之嫌。如果不修法，未來會有無數的爭議訴訟要打。

時力立委邱顯智表示，若不修訂《學校衛生法》第27條增列罰則，未來廠商和學校若有爭議，政府將無法介入與取締。

民進黨立委吳思瑤說，若管制的禁藥每項都入法，法律修不完。國民黨立委洪孟楷表示，台灣沒有開放其他禁藥，現在是民進黨政府開放了萊豬，才因此針對性修法。國民黨立委林奕華說，綠委不用恐嚇大家，起碼契約也要明訂，也是大家的共識。但最終在綠營全數反對下，此案不通過，未來營養午餐契約不須載明是否含瘦肉精。

陳亭妃今日表示，民進黨將會要求營養午餐契約中，要明定使用國產豬，而不只是不含瘦肉精，所以昨天會有這樣的決議，是因為這樣的標準，我們認為不夠。

(中時 )