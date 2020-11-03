演藝圈八卦滿天飛，有時候只是待個梳化間也能聽到不為人知的祕密。名嘴許聖梅近日上節目爆料三位女星偷偷在身上動手腳，其中一位她直接講出「男朋友年紀都很小」的關鍵字，好猜到現場來賓及主持人都恍然大悟。

許聖梅日前登節目《小明星大跟班》，表示自己曾任職報社記者，當時的獨家新聞都靠幾位服務藝人的化妝師，有次某化妝師跟她爆料有個小天后割了雙眼皮，「他說她之前眼睛的妝要兩個小時，現在大概20分鐘就可以化好」許聖梅形容該名女星是「男朋友年紀都非常小的那一個」，來賓李妍瑾和趙正平一聽，馬上異口同聲地說：「一講誰都知道啦！」連網友都認為「小天后是最熟悉的陌生人」、「愛年輕弟弟的小天后就是蕭xx，幾乎都知道了」。

接著，許聖梅再度踢爆另一位天后級女星從A乳升級到D罩杯，由於服裝師要貼身幫忙更換衣服尺寸，馬上明白胸部有進廠維修，「她的服裝就忍不住也跟其他的化妝師分享，節目還沒錄完我就知道了，就說她做的。」

最後，許聖梅抖出某資深女星皮膚光滑剔透，幾乎找不到歲月痕跡，不過她指對方「脖子有點像沙皮狗」，為了上鏡頭好看，該女星會將脖子的皮膚「兩邊往中間集中拉上去，再用封箱膠帶捆住」主持人吳宗憲聽完大驚：「真的假的？」Sandy也瞪大眼直呼：「不可能吧！脖子到底有多長啊？」許聖梅繼續解釋該名女星就用頭髮蓋住脖子後面瞞天過海，「這是化妝間不知道的祕密，而且只有化妝師才會知道」。

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(中時新聞網)