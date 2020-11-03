行政院食安會報、治安會報等都沒開，但台灣準備進口萊豬、重大刑案不斷，引發在野黨強烈抨擊。國民黨政策會專員呂謦煒在臉書發文質疑行政院被抓包食安會報、治安會報，甚至「永續發展委員會」與「國家化學物質管理會報」等等都編了業務費而不開會，行政院發言人丁怡銘反批藍委唱歌閒晃也有錢領。民進黨政府明明違法失職還高傲自大，讓人瞠目結舌！行政院好意思牽拖？

呂謦煒指出，以食安會報與治安會報來說，不是行政院想不開就不開！依據行政院自己頒布的《行政院食安會報設置要點》，食安會報每3個月要召開1次；《行政院治安會報實施要點》則規定，治安會報每2個月召開1次。這是行政院自己頒布的規矩，已經是我國法秩序的一部分。他嗆丁怡銘，「開會是法定義務，不是想不開就不開！」

呂謦煒怒批，在食安會報沒召開的這一年內，瘦肉精豬肉即將進口，對食品安全造成嚴重衝擊，行政院還是動都沒動；在治安會報沒召開的這一年內，台灣重大刑案頻傳，甚至有外籍女大生在一連串人為疏失造就下慘遭姦殺。食安會報省了，治安會報免了，蔡英文政府的螺絲是不是也跟著鬆了？

呂謦煒質疑，行政院想要轉移焦點到在野黨身上，但是在野黨迫於人數劣勢，杯葛也是合情合理，民進黨在野的時候哪一次沒少杯葛過？民進黨在野時可以杯葛，民進黨執政後就禁止杯葛，這是什麼標準？民進黨在野，可以杯葛、可以強硬要求瘦肉精零檢出，民進黨執政後，就說杯葛浪費錢，就說人民必須要接受瘦肉精，難道民進黨真的以為人民這麼好騙嗎？

(中時 )