宏捷科（8086）受惠WIFI客戶訂單強勁，蘋果iphone新機換機潮、委外代工訂單持續回籠，中系既有客戶群訂單則穩定增長，10月營收維持3億元水準、達3.23億元，月增3.43％、年增27.5％，續創57個月來單月新高；隨4G產品訂單滿手、WIFI 6產品成長驚人，宏捷科樂觀看待第四季，可望較第三季更好。

宏捷科表示，目前公司三大主要客群產品分佈在4G、5G與WIFI 6領域，產品組合全面性，並積極佈建新產能，以擴大全球砷化鎵市場的市佔率。在力求客戶多元化和產品多元化的發展策略下，持續開發新製程和新產品，近期在低軌道衛星及GaN（氮化鎵）產品研發方面也已獲得重大突破，近期將取得初步成果。

展望第四季，宏捷科非常樂觀看待，除4G產品訂單滿手外，WIFI 6產品成長速度驚人，客戶投片量持續增加，並已開始洽談新廠產能，同時持續開發新客戶，多家客戶產品驗證中。

(工商 )