經濟部加工處與資策會地方創生服務處合作，推動、輔導加工區內廠商數位轉型，今年共促成10案次跨領域合作，預估累計合作金額約1,465萬元，協助製造業廠商數位轉型，導入智慧化生產模式，累計已獲得政府研發補助經費約2,400萬元、促成廠商擴大智慧化生產模式的投資金額達1億元。

經濟部加工出口區管理處與財團法人資訊工業策進會（資策會創生處），3日在高雄軟體園區舉行「AI應用來加值 製造升級加工區」活動，展示近年豐碩輔導成果，邀請佳凌科技、明揚國際、組弘科技、葳錦興業、以及仲鈜科技等區內企業代表，分享推動數位轉型的經驗。

加工處長黃文谷致詞表示，虛實化整合、物聯網、智能設備、影像辨識與AI等技術，如何實際應用在製造業，協助數位轉型，是今年國內製造業普遍都在關心的話題。

他說，加工處為了協助園區事業朝數位轉型升級發展，提升企業競爭力，近年也積極輔導廠商，導入智慧化的生產模式，甚至協助企業培養數位轉型的顧問人才，以建構加工區企業自主推動數位轉型的基礎根基。

黃文谷指出，園區廠商相當重視品質，近年多著重在如何透過AI、或AOI，取代人工判斷品質的好壞，以台中加工區的指標性鏡頭廠商佳凌科技公司為例，近年在光學鏡頭的品質檢測，也投注許多心力，預計設計一套演算法，自動調整及判斷鏡頭規格的數值，由AI去決定鏡頭的好壞。

另外，屏東加工區的明揚國際公司，同樣也是運用AI自動檢測高爾夫球體是否有瑕疵，黃文谷表示，在幾年前大家都還剛在討論AI如何應用在工業上，到現在趨勢看來，AI的應用無所不在，明顯感受到企業轉型的步調已經越來越快了。

高雄經發局副局長高鎮遠表示，加工出口區是全球首創，是奠定台灣經濟奇蹟的重要功臣，近來在加工處黃文谷處長領導下，積極進行園區活化，提升園區整體價值，積極布局AI和人工智慧等數位科技應用，同時這也是目前高市府積極的目標之一，未來將和加工處、資策會創生處等區域產官學研能量，一起攜手將亞州新灣區打造成可鏈結國際的智慧生態系。

資策會創生處長洪毓祥表示，企業數位轉型分成三個階段，第一階段是「數位化」，第二階段是「數位優化」，第三階段是「數位轉型」。

他說，雖然大家都在講轉型，但是有些企業須先優化再轉型，有些則已直接進行轉型，由於所需的數位變革模式不同，因此，資策會藉由北、中、南三處設立地方創生服務處，深入觀察地方產業應該走的數位化方向，再以「建構在地特色新興營運模式」的概念，攜手在地政府單位和產業共創新價值。

洪毓祥表示，未來南部會是台灣製造業的發展重點區域，呼應政府大南方政策，今年資策會創生處也很積極將資策會和資訊服務業的數位能量，挹注在南部產業上，包含高階製造等，也是政府及廠商未來要積極發展的重要課題。

(工商 )