國泰投信3日舉辦台股第一檔5G科技主題ETF—國泰台灣5G+ETF（00881）發表會，國泰投信總經理張雍川表示，國泰台灣5G+ETF預計11月18日至11月24日開始募集。

張雍川說，總統蔡英文今年520總統就職典禮宣布政策面利多，將編列500億元預算 投入5G發展計畫，政府帶頭推動5G行動計畫。

張雍川也說，台灣5G今年7月正式開跑，從AI、大數據、車聯網、智慧醫療、萬物互聯等，5G商機將遍地開花，高通預估至2035年，台灣直接或間接創造的5G相關總產值高達1,340億美元。

國泰台灣5G+ETF經理人蘇鼎宇表示，5G網路連接數才正要開始加速，投資5G，時間早不如時機巧，預估2021年才是5G真正爆發期，尤其美中貿易衝突加速台廠得利，建議投資人布局台灣5G關鍵供應鏈，搶占新時代的關鍵先機，千萬不要錯過這個大好機會。

國泰投信今年初推出亞洲首檔網路資安ETF，接著7月上市的永續高股息ETF為國內首檔結合ESG及高息股，人氣及規模扶搖直上，如今將推出的國泰台灣5G+ ETF，這是台股第一檔100％投資5G科技股的ETF，讓投資人掌握全球最強5G，並盡享在地商機。

國泰台灣5G+ ETF追蹤的是臺灣5G+通訊指數，是以紐約證券交易所及納斯達克上市的專業金融數據公司FactSet的產業分類作為篩選，涵蓋45個5G相關子產業，完整掌握5G及未來6G、甚至7G的投資機會。

指數成分股挑選經層層把關：第一層，選高純度5G股，只挑台灣5G產業營收占比超過五成的上市櫃股票；第二層，挑流動性佳個股，近三個月日均成交額達5千萬以上；第三層，買獲利績優股，只投資近四季累積EPS呈現獲利的公司股票。經層層篩選後，最終納入前30大5G績優股且依市值加權。

蘇鼎宇表示，全球八成基地台零組件與台廠關係密切，在供應鏈上，射頻元件有穩懋，晶片測試有京元電，IC載板欣興，散熱模組台達電，銅箔基板 聯茂，網通設備廣達、智邦，組裝廠鴻海、和碩、緯創及PCB廠臻鼎-KY、健鼎，手機晶片聯發科，晶圓代工台積電、聯電，手機鏡頭大立光，電源供應系統廠台達電及電源管理晶片矽力-KY。

(工商 )